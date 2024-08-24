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曾昱磬捲土重來放膽做 U23海外移訓有新體驗

2024/8/24 18:30（8/24 18:46 更新）
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來自開南大學的野手曾昱磬（圖）2024年入選U23世界盃棒球賽代表隊，盼扛起壓力、打出好表現。圖為113年8月23日曾昱磬在交流賽出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 113年8月24日
來自開南大學的野手曾昱磬（圖）2024年入選U23世界盃棒球賽代表隊，盼扛起壓力、打出好表現。圖為113年8月23日曾昱磬在交流賽出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 113年8月24日
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（中央社記者謝靜雯新北24日電）開南大學野手曾昱磬去年選秀落選，教練團鼓勵大膽做，今年「捲土重來」獲台鋼雄鷹第4輪指名。今年入選U23世界盃代表隊，海外交流賽拿全壘打大賽冠軍，盼扛起壓力、打出好表現。

開南大學棒球隊（台灣中油）野手曾昱磬首度入選國家代表隊，在海外移地訓練時就展現打擊能力，並在捷克棒球週賽事全壘打大賽中奪冠，曾昱磬自認不算是砲，是中長程型打者，回憶全壘打大賽直呼好玩，是很特別的體驗，在計時制的預賽加決賽合計敲出10支全壘打奪冠。

曾昱磬表示，首度打國際賽收穫多，承受的壓力和國內比賽不一樣，也知道穿上國家隊的衣服意義不同，很多球員都想要代表台灣出國比賽，場上拚戰背負著責任和期待。

曾昱磬去年投入中職選秀沒有獲得球隊青睞，今年中職選秀的時間剛好在海外移地訓練，他笑說，有一大早起床看選秀轉播，去年沒有獲選蠻失望的，但經歷失敗有馬上詢問球探原因，球探提醒場上的心態和態度，母隊開南總教練郭李建夫、教練團也給信心，鼓勵他「捲土重來」。

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一年的磨練，曾昱磬自評想法上更成熟，除了打擊進步外，守備位置游擊、二壘外，也有多練中外野，多個位置、多個機會；曾昱磬國中、大學階段在日本讀書打球約4年才回台灣，他感謝開南給他公費資源，也特別感謝母隊教練團給予很大的空間，無論比賽、練習都讓他大膽放手做。

頂著職棒球員光環打國際賽也成為矚目焦點，他表示，有跟陣中其他球員聊天、互動，大家都會彼此鼓勵，能夠拚進代表隊都是一樣的，也希望此次世界盃面對高張力比賽能讓心理成熟度再提升、表現更穩定，把學到的東西帶回職棒。（編輯：李亨山）1130824

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