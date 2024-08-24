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巴黎帕運將揭幕 聖火點燃儀式於英國發源地舉行

2024/8/24 21:01
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（中央社英國斯托克曼德維爾24日綜合外電報導）距離巴黎帕運開幕還有4天，帕運聖火今天將在帕運發源地，也就是位於英國首都倫敦西北方的斯托克曼德維爾（Stoke Mandeville）一所醫院旁點燃。

法新社報導，帕運的源起可溯及至1948年，當時德國籍神經科醫師古特曼（Ludwig Guttmann）在斯托克曼德維爾醫院（Stoke Mandeville Hospital）替傷殘退伍軍人舉辦運動賽事。

斯托克曼德維爾運動會（Stoke Mandeville Games）之所以舉行，因為1948年恰逢倫敦奧運；往昔醫院旁舉辦運動會的場地如今已改造為體育館，今天點燃巴黎帕運聖火的儀式將在這裡舉行。

儀式將於中午登場，出席者包括巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）和國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons），聖火將由2名英國帕運得牌選手雷恩斯福特（Helene Raynsford）和伊旺（Gregor Ewan）點燃。

首屆帕運1960年於義大利首都羅馬舉行，當時總計有來自23國的400名運動員參賽。

本屆巴黎帕運則約莫4400名運動員共襄盛舉，他們將競逐549項分別於18個場館展開拚博的賽事，其中16個場館與巴黎奧運使用的比賽場館相同。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1130824

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