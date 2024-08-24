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巴黎帕運體育署推「雞排」徽章 盼延續珍奶熱潮

2024/8/24 15:25（8/24 16:36 更新）
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中華奧會在2024巴黎奧運推出珍奶徽章（右）相當搶手，巴黎帕運如今也即將展開，體育署趁勢推出用台灣經典小吃「雞排」結合凱旋門的徽章（左），盼再掀熱潮。中央社記者黎建忠攝 113年8月24日
中華奧會在2024巴黎奧運推出珍奶徽章（右）相當搶手，巴黎帕運如今也即將展開，體育署趁勢推出用台灣經典小吃「雞排」結合凱旋門的徽章（左），盼再掀熱潮。中央社記者黎建忠攝 113年8月24日
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（中央社記者黎建忠台北24日電）中華奧會在巴黎奧運製作的珍珠奶茶徽章引起話題，讓各國運動員搶著要；巴黎帕運將於8月29日開幕，中華帕總推出7款「帕拉熊」胸章，體育署也有「雞排」徽章，希望延續熱潮。

今年的巴黎奧運，中華奧會依照慣例設計出徽章發放給選手和代表團成員，其中一款珍珠奶茶的徽章大受歡迎，不但各國代表隊成員和志工搶著要，最後甚至連網路上都還有人拿出來拍賣。

隨著巴黎奧運結束、巴黎帕運登場，這次中華帕拉林匹克總會以台灣參加的7個運動種類，推出7款不同的台灣黑熊吉祥物「帕拉熊」胸章，期許台灣黑熊胸前的V字斑紋，可以讓台灣帕運選手獲得勝利。

這7款「帕拉熊」分別為田徑、柔道、桌球、射箭、羽球、健力、跆拳道，這也是本屆巴黎帕運台灣代表隊參加的運動種類。

體育署長鄭世忠在接受中央社記者訪問時表示，這些幸運小物，讓台灣代表團不論是選手或者工作人員，都可以在和外國運動員、官員互動時交換，不但可以拉近彼此距離，還可以拓展台灣的運動外交，讓世界看到台灣的特色，進而更瞭解台灣。

除了中華帕總推出的7款帕拉熊胸章外，體育署也設計出一款結合台灣美食「雞排」和巴黎地標凱旋門的徽章，讓這些具有台灣意象小紀念品，可以在各國之間交流。（編輯：李亨山）1130824

2024巴黎帕運即將展開，中華帕拉林匹克總會特別以台灣參賽的7大運動種類，推出7款不同的「帕拉熊」胸章，盼帶給選手勝利的祝福。（體育署提供）中央社記者黎建忠傳真 113年8月24日
2024巴黎帕運即將展開，中華帕拉林匹克總會特別以台灣參賽的7大運動種類，推出7款不同的「帕拉熊」胸章，盼帶給選手勝利的祝福。（體育署提供）中央社記者黎建忠傳真 113年8月24日
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