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歡送巴黎帕運代表團 鄭麗君：打造貼心堅強後盾

2024/8/23 22:11（8/23 22:21 更新）
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行政院副院長鄭麗君（2排左5）23日晚間前往桃園國際機場，為2024巴黎帕運台灣代表團送機，她說，後勤服務會延伸到巴黎，比照奧運規格成立中繼站，盼為選手提供最貼心堅強的後盾，讓選手安心比賽。中央社記者葉臻攝 113年8月23日
行政院副院長鄭麗君（2排左5）23日晚間前往桃園國際機場，為2024巴黎帕運台灣代表團送機，她說，後勤服務會延伸到巴黎，比照奧運規格成立中繼站，盼為選手提供最貼心堅強的後盾，讓選手安心比賽。中央社記者葉臻攝 113年8月23日
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（中央社記者葉臻桃園機場23日電）巴黎帕運將於台灣時間8月29日開幕，行政院副院長鄭麗君今天至桃園機場替台灣代表團送機時說，會將後勤服務延伸到巴黎，提供最貼心堅強後盾，支持選手盡情發揮、享受比賽。

鄭麗君晚間9時至桃園國際機場為巴黎帕運代表團送機，她表示，要感謝所有選手、教練及專業團隊在訓練備戰過程的辛苦，因此代表政府致上最大祝福，希望選手能夠旗開得勝。

她指出，2週前曾到國訓中心與部分選手、教練見面，這也是帕運選手首度進駐國家訓練中心，在賽前做最佳準備，這是政府應該要做的事。

鄭麗君表示，後勤服務也會延伸到巴黎，比照奧運同等規格成立中繼站，提供膳食公寓、物理治療所、運動中心等，用同等後勤、專業、支持的服務，提供最貼心堅強後盾，讓選手安心比賽。

她指出，政府與體育署有共同的決心，最重要的目的就是支持選手在爭取最高榮譽過程中能夠盡情地發揮、享受比賽，這次帕運也與奧運共用標誌及吉祥物，也共有西裝團服與運動服，展現運動平權的精神。

鄭麗君表示，會與國人以最大熱情在台灣為選手加油打氣，期待選手能夠在帕運舞台上發揮實力，享受比賽、締造佳績、凱旋而歸。（編輯：戴光育）1130823

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