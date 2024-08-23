健力好手林資惠6度參加帕運 受郭婞淳精神感動

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（中央社記者黎建忠台北23日電）第6度參加帕拉林匹克運動會的女子健力好手林資惠今天表示，看到「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧林匹克運動會拚金失利仍摘銅，完全展現出運動員精神，讓她非常感動。

下午在授旗典禮代表選手受領總統賴清德頒發加菜金的林資惠告訴中央社記者，平時在國家運動訓練中心舉重場就跟郭婞淳有很多互動，彼此會加油打氣。巴黎奧運時，「我看她比賽幾乎整場叫不停」，尤其明明很有機會拿銀牌，卻展現運動家精神，直接挑戰金牌，看到那一幕「我都落淚了。」

受郭婞淳激勵的林資惠出發前有更堅定的心，她說，「我知道現在的狀態要拿獎牌可能不是這麼容易，但我一定會盡所有的能力」，在比賽場上發揮，不讓自己留遺憾。

林資惠表示，6月進駐國訓中心後，訓練、飲食、生活起居與治療都受很大幫助，尤其每次訓練完有哪不舒服都可馬上修復，真的跟以前完全不同。

林資惠也非常感謝運動防護員許奕安說，過去她太常用小肌肉群，產生很多代償的運動傷害，但認識許奕安後，許奕安給很多觀念和訓練方式，身體傷害降低不少。（編輯：李明宗）1130823