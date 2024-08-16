巴黎奧運英雄大遊行 二樓民眾開窗熱情歡迎

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（中央社記者陳容琛台北16日電）巴黎奧運台灣代表團今天在「英雄大遊行」亮相，與滿場的粉絲相見歡，途經館前路的英雄谷時，甚至有在二樓的民眾打開窗戶，熱情歡迎台灣英雄。

本屆巴黎奧運勇台灣代表團奪2金5銅成績，結束中午的返國餐會後，隨即前往總統府接受總統賴清德的接見，並於下午3時從總統府前出發展開「英雄大遊行」，行經重慶南路一段、襄陽路、館前路到忠孝西路，沿路也免費發放小國旗和活動主視覺手搖旗。

除了羽球男雙金牌李洋因在日本度假暫未回台、舉重銅牌郭婞淳有行程未出席外，其他奪牌選手包含獲得羽球男雙金牌的王齊麟、拳擊金牌林郁婷、拳擊銅牌吳詩儀與陳念琴、單槓銅牌唐嘉鴻、定向飛靶銅牌李孟遠，另外在奧運的裁判、後勤團隊的醫療組及行政組等也都到場。

以訓練精實著稱的憲兵快速反應連開道打頭陣的情況下，伴隨台北樂府樂旗藝術團演奏熱鬧激昂的音樂，台灣英雄們站上國防部輕型、中型戰術輪車，接受滿場民眾喝采，主持人也不斷喊著口號「台灣英雄，榮耀同行」，炒熱現場的氛圍。

尤其途經位於館前路的英雄谷時，現場更安排灑彩紙環節，歡迎巴黎奧運台灣代表團的到來，不少在二樓的上班族、民眾都打開窗戶，展現十足熱情，而田徑好手彭名揚、輕艇好手吳少璿甚至站起身，向民眾揮手致意。（編輯：李亨山）1130816