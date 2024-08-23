巴黎帕運授旗 總統：金牌獎金提高到600萬可按月領
2024/8/23 16:12（8/23 16:41 更新）
（中央社記者黎建忠台北23日電）巴黎帕運將於台灣時間8月29日開幕，今天由總統賴清德親自授旗給台灣代表團，頒發20萬加菜金；同時宣佈今年帕運摘金選手，獎助金調高到600萬台幣，且可按月領終身俸。
賴總統今天發放的20萬加菜金，由健力選手林資惠、羽球選手胡光秋代表受領，所有代表團選手都在今晚出發。
賴總統在致詞時表示，今年台灣的體育迷很幸福，巴黎奧運剛結束，帕運就接著登場，「今天非常開心，可以到現場為各位台灣英雄加油打氣。」
賴總統一一點名參賽的13名選手，不論是二度參賽、首度參賽，甚至是年紀最輕、未滿18歲的陳柏諺，都受到現場所有人的鼓掌歡呼。
賴總統提到，體育團結了台灣，也讓台灣成為世界的焦點，今年的帕運，政府也做了5個第一次，像是首度啟動帕運專案計畫，經費為歷年最多；帕運選手首度進駐國家訓練中心，並由運科中心加以輔助訓練。
此外還有，後勤資源服務更提升，後勤資源比照巴黎奧運，包括膳食公寓、運動中心、物理治療所等；後勤團隊的專業比以往更加多元，有復健科、泌尿科、還有物理治療師、運動防護員，心裡諮商師、營養師、廚師，專業人士的加入，就是要讓選手戰力發揮到最大。
賴總統強調，最後一點就是優化選手和教練獎勵制度，確定從今天公告修正，帕運金牌選手獎金從新台幣400萬元提高到600萬元且可以按月領取3.1萬，銀、銅牌也提升到210、150萬，但限一次領取。
賴總統特別感謝體育署、國訓中心、運科中心、中華帕總等共同努力，讓選手都有完整的後勤支援，未來要打造台灣成為運動強國。他勉勵，不論是初次參賽或者繼續挑戰的選手，都要像台灣藍鵲輕巧敏捷、像台灣黑熊勇敢無懼。（編輯：吳協昌）1130823
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