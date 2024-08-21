巴黎帕運中繼站比照奧運高規格 要當選手最強後盾

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）巴黎帕運將在29日開幕，國訓中心今天表示，今年在巴黎奧運設置中繼站，包括膳食公寓、物理治療所、運動中心，帕運期間也將秉持著做選手最強的後盾，提供最高規格的服務。

為了照顧台灣選手，巴黎奧運期間體育署請國家運動訓練中心與國家運動科學中心成立「中繼站」，並以「海外國訓中心」為目標，獲得選手好評。

今年巴黎帕運台灣代表團共有13名選手、在7種運動獲得參賽資格，國訓中心今天發布新聞稿表示，中繼站由中華帕拉林克總會規劃，將比照巴黎奧運辦理，同樣會有膳食公寓、村外的物理治療服務站、運動中心等。

國訓中心執行長龔榮堂表示，帕運努力的目標與奧運相同，讓選手備戰時有最佳環境、參賽時有最佳資源，國訓中心會盡一切努力，讓選手和教練感受到最強後盾，目前中繼站已準備就緒。

國訓中心副執行長黃泰源這次擔任巴黎帕運中繼站團長，他提到，這次巴黎帕運的中繼站，考量到帕運選手的需求，飲食會請廚師特地做得清淡一點，為帕運選手量身打造飲食支援。

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這次中繼站也有租借運動中心，提供桌球、羽球、跆拳道和柔道選手訓練使用。黃泰源強調：「目前已經把我們需要使用的時間都租借下來，讓選手可以安心使用，所有服務比照巴黎奧運辦理。」

國訓中心和體育署從2018年雅加達亞運開啟設立中繼站模式，龔榮堂指出，經過前幾次累積的經驗，國訓中心人員更能掌握狀況，「儘管很多人回來休息不到10天又要出發，但這是我們該做的事情，也會把這些後勤支援做到最好。」（編輯：龍柏安）1130821