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帕運開幕式將在香榭大道登場 身障舞者演出政治敘事

2024/8/23 07:12（8/23 07:26 更新）
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巴黎帕運開幕式將於28日晚上8點在世界最美街道香榭大道與協和廣場上登場。主辦方表示，儀式將由全球4400名運動員與184個代表團所組成的大遊行揭開序幕，他們將從已掛上帕運標誌的巴黎地標凱旋門出發。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年8月23日
巴黎帕運開幕式將於28日晚上8點在世界最美街道香榭大道與協和廣場上登場。主辦方表示，儀式將由全球4400名運動員與184個代表團所組成的大遊行揭開序幕，他們將從已掛上帕運標誌的巴黎地標凱旋門出發。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年8月23日
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（中央社記者曾婷瑄巴黎22日專電）巴黎帕運開幕式將於28日在世界最美街道香榭大道與協和廣場上舉行。導演喬里表示，將邀請身障舞者合作，表演將是歷史的濃縮，並不改風格，持續以歡樂方式碰觸政治議題。

在巴黎奧運大獲成功的開幕式後，即將輪到帕拉林匹克運動會（簡稱帕運）開幕式登場。帕運開幕式藝術總監同為喬里（Thomas Jolly），同樣會走出體育館，在全球最美大道香榭大道上舉行。

帕運開幕式將於法國時間28日晚上8點準時開始，展現3個小時「獨一無二且壯觀」的演出。開幕式倒數一週不到，主辦方昨日向媒體透露典禮大致內容。

開幕式將由全球4400名運動員與184個代表團所組成的大遊行揭開序幕，他們將從巴黎地標凱旋門出發，行經香榭大道，且「非常接近民眾」。

遊行隊伍接下來將走到協和廣場（Place de la Concorde），儀式與藝術橋段將在此展開。喬里向法媒表示，廣場將布置4大場景，「演出將強調帕運選手以及他們所代表的價值」。

作為總導演的喬里不改奧運開幕式的風格，將繼續用大膽的黑色幽默呈現歷史。他指出，演出將會是「歷史的濃縮，搭配矛盾弔詭」，在「我們斬首國王」的協和廣場，同時也是「全世界最美街道的起頭，我們1998年在此慶祝世界盃奪冠，同時也是我們慶祝新年的地方」。

廣場周邊架起觀眾席，現場將容納約6萬5000名觀眾，主辦方說，協和廣場和香榭大道將被妝點上呈現帕運浪潮的美麗裝飾，會讓人歎為觀止。

開幕式主要編舞家將是瑞典全球知名舞者艾克曼（Alexander Ekman），艾克曼與巴黎歌劇院合作經驗豐富。依照喬里要求，艾克曼表示這場開幕式將是「歡樂與政治」的盛事。喬里說，「我們將一起努力跨越限制，讓限制融入一個更公平、包容的世界」。

艾克曼也將首次與身障舞者合作，艾克曼強調，「他們非常卓越，無論在身體或心理上，都比許多健全者更有能力」。

在7月26日奧運開幕式上引起全球驚艷的聖火台熱氣球也將再次被點燃，並升上巴黎夜空。至於將有哪位藝人出席演出，目前主辦方仍三緘其口。

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此外，主辦方表示，帕奧開幕式無論在進出動線與座位配置上，將確保是身障參與者友善。他們告訴法新社，正與國際帕拉林匹克委員會等單位緊密合作，「巴黎2024將落實儀式各面向的普世可及性與包容性，讓運動員、參與者與觀眾都能沒有阻礙地享受這次經驗」。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）指出，帕運開幕式將動員約2萬名維安人員，國內安全與反恐範圍將涵蓋協和廣場與杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）周邊。（編輯：周永捷）1130823

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