健力女將林資惠6度參加帕運 張麗善勉勵祝福

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）第6度參加帕拉林匹克運動會的女子健力好手林資惠將前往法國巴黎，雲林縣長張麗善今天接見給予鼓勵，並讚揚她面對困境不退縮，並不斷突破自己極限的精神，期望順利奪金，為國爭光。

林資惠跟張麗善分享自己在健力運動場上奮戰逾20年，從17歲到42歲，第一次參加帕運是2000年雪梨帕運，剛好是帕運首度增設女子健力競賽，至今已經參賽5屆。

林資惠說，2004年到2016年連續4屆帕運奪牌，包括2面金牌、2面銅牌，儘管過去幾年受到傷勢困擾，因而缺席東京帕運，中斷個人連續帕運參賽紀錄，不過今年積極治療復健、加強訓練，將再度站上帕運舞台，即將代表台灣征戰法國巴黎，為國爭光。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林資惠說，20多年前健力對她來說，只是復健、控制體重的運動，但自從有機會進一步練習，並且站上頒獎台後，她的世界發生改變，健力打開了她的眼界、擴展了她的視野，「聽著國旗歌以及大家的掌聲，那一刻我終於克服了這麼多年來身障者的自卑。」

張麗善指出，雲林縣有優秀運動選手培訓機制，因為登上國際運動殿堂非常不容易，有了縣府的支持，選手才能無後顧之憂不斷創造佳績。縣府也會加強對優秀選手的獎勵機制，留下優秀人才，讓選手在為縣爭光後，可以奉獻所長、傳承經驗，讓雲林體育可以繼續發光發熱。（編輯：謝雅竹）1130827