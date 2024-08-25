巴黎帕運開幕式 田徑劉雅婷、桌球陳柏諺任掌旗官

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（中央社記者黎建忠台北25日電）巴黎帕運將於台灣時間29日舉行開幕式，台灣代表團今天確定由田徑標槍女將劉雅婷、桌球好手陳柏諺攜手擔任掌旗官，期盼超越上屆東京帕運1銅成績。

在巴黎奧運大獲成功的開幕式後，即將登場的巴黎帕運開幕式依舊由喬里（Thomas Jolly）負責藝術總監，而且同樣走出體育館，從巴黎地標凱旋門出發，行經全球最美大道香榭大道，接下來再走到協和廣場（Place de la Concorde），同時進行儀式與藝術橋段演出。

在上屆東京帕運繳出1銅成績的台灣代表團，考量選手賽程情況下，本屆巴黎帕運開幕式掌旗官，由標槍女將劉雅婷搭配代表團年紀最輕、未滿18歲的桌球好手陳柏諺，其中劉雅婷在東京帕運就已有開幕式掌旗官經驗。

生涯第4度參加帕運的劉雅婷接受中央社記者採訪時透露，第1次不是在田徑場開幕，心情上感覺很酷，雖然還不確定呈現的形式，但預期將面臨更多觀眾，尤其她期待很清楚聽到觀眾的聲音，「在田徑場聽到的都是歡呼聲」。

上次掌旗官的初體驗是與田徑隊友楊川輝搭檔，劉雅婷笑說兩人走路很有默契，結果被說走得太快，因此這次與陳柏諺攜手可能速度要再放慢一點；而陳柏諺則表示，聽到要接任掌旗官，當下有點嚇一跳，不過還是很開心扛起重任，屆時會再與劉雅婷討論開幕式如何配合。（編輯：陳仁華）1130825