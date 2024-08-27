林郁婷換量級影響吳詩儀 教練柯文明：需完整計畫

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（中央社記者黎建忠台北27日電）拳擊好手林郁婷的教練曾自強日前拋出提升量級想法。「吳琴戰隊」吳詩儀、陳念琴的教練柯文明今天出席贊助商活動時說，選手換量級需有完整長期的計畫，但並非不可行的事情。

拿到巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌的林郁婷，她的教練曾自強日前在出席活動時，拋出「希望林郁婷可以增重往上一個量級參賽」的議題，自然也關係到台灣其他3名女子選手的分配。

目前台灣女子拳擊4金釵，包括黃筱雯是54公斤級、林郁婷57公斤級、吳詩儀60公斤級、陳念琴66公斤級，正好一人一個奧運量級。

柯文明今天出席子弟兵陳念琴的贊助商活動，他接受媒體聯訪表示，今年巴黎奧運拳擊有好成績，若要維持到4年後，需要有更周全、更完善的計畫，選手降體重很辛苦，這都是教練要顧慮的事情。

柯文明強調，其實之前就有討論過相關議題，「不過這還是需要通盤的考量，包括選手、協會和教練，我自己是持開放態度，但必須要有審慎及良好的計畫才可行。」

拿下巴黎奧運女子拳擊銅牌的陳念琴，率直活潑的個性深受大家喜愛，讓她回國後人氣暴增，近2週活動跑不完。

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陳念琴表示，「過去幫助過我們的人，都要一一去感謝，尤其我剛從馬祖來的時候，連住的地方都沒有，因此特別感謝晶豪教育基金會以及睿成科技，有些從我14歲起就幫助我到現在，終於實現奧運獎牌夢。」

陳念琴提到，回到機場就感受到大家的熱情，「我也跟自己說不要害羞去面對大家的祝福，所以我很坦然享受這一切，但畢竟我們是選手，最終還是得回歸訓練和比賽，只希望不要因為熱潮退去，就停止對選手的掌聲。」（編輯：張雅淨）1130827