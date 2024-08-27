本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
7月景氣燈號退回黃紅燈 傳產復甦較緩、颱風凱米影響
首頁 / 運動

林郁婷換量級影響吳詩儀 教練柯文明：需完整計畫

2024/8/27 16:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北27日電）拳擊好手林郁婷的教練曾自強日前拋出提升量級想法。「吳琴戰隊」吳詩儀、陳念琴的教練柯文明今天出席贊助商活動時說，選手換量級需有完整長期的計畫，但並非不可行的事情。

拿到巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌的林郁婷，她的教練曾自強日前在出席活動時，拋出「希望林郁婷可以增重往上一個量級參賽」的議題，自然也關係到台灣其他3名女子選手的分配。

目前台灣女子拳擊4金釵，包括黃筱雯是54公斤級、林郁婷57公斤級、吳詩儀60公斤級、陳念琴66公斤級，正好一人一個奧運量級。

柯文明今天出席子弟兵陳念琴的贊助商活動，他接受媒體聯訪表示，今年巴黎奧運拳擊有好成績，若要維持到4年後，需要有更周全、更完善的計畫，選手降體重很辛苦，這都是教練要顧慮的事情。

柯文明強調，其實之前就有討論過相關議題，「不過這還是需要通盤的考量，包括選手、協會和教練，我自己是持開放態度，但必須要有審慎及良好的計畫才可行。」

拿下巴黎奧運女子拳擊銅牌的陳念琴，率直活潑的個性深受大家喜愛，讓她回國後人氣暴增，近2週活動跑不完。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳念琴表示，「過去幫助過我們的人，都要一一去感謝，尤其我剛從馬祖來的時候，連住的地方都沒有，因此特別感謝晶豪教育基金會以及睿成科技，有些從我14歲起就幫助我到現在，終於實現奧運獎牌夢。」

陳念琴提到，回到機場就感受到大家的熱情，「我也跟自己說不要害羞去面對大家的祝福，所以我很坦然享受這一切，但畢竟我們是選手，最終還是得回歸訓練和比賽，只希望不要因為熱潮退去，就停止對選手的掌聲。」（編輯：張雅淨）1130827

陳念琴
竹市8/30奧運拳擊銅牌陳念琴見面會 廠商贈千杯珍奶古林睿煬7.2局好投助獅4連勝 與陳念琴有約定
林郁婷
向奧運國手請益 卓榮泰提1承諾4拜託解鎖台中石岡熱氣球體驗 林郁婷淡定、李洋流手汗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：