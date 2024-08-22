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林郁婷完成57公斤金滿貫 名古屋亞運考慮調升量級

2024/8/22 18:25
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（中央社記者黎建忠台北22日電）拿下巴黎奧運金牌的台灣女子拳擊好手林郁婷、達成生涯金滿貫成就，今天出席女性生理用品贊助代言活動時表示，接下來的計畫，想要挑戰看看不同量級，是否能繼續稱霸。

林郁婷在女子57公斤級，已經拿下過亞錦賽、世錦賽、亞運、奧運等金牌，完成這個量級的金滿貫，接下來的目標是想要力拚其他量級的賽事。

教練曾自強在接受媒體聯訪時表示，名古屋亞運會朝著更高量級去打，但還是要跟其他教練討論，畢竟這是牽一髮動全身的事情。

曾自強強調，雅加達亞運林郁婷打過51公斤級，現在要再回去打這個重量是不可能了，「她是一個需要刺激、需要目標的選手，所以才想說能不能讓她提升量級，繼續往稱霸之路邁進。」

根據巴黎奧運的女子拳擊量級項目，共分為50公斤、54公斤、57公斤、60公斤、66公斤、75公斤等6項目，而台灣拳擊4金釵，正好包辦54到66公斤這4個量級。

由於國際奧會（IOC）已正式宣佈，若2028年洛杉磯奧運還要繼續保有拳擊運動，必須由新的國際單項組織承辦，而目前IOC也力挺世界拳擊聯盟（World Boxing），在巴黎奧運結束後，中華民國拳擊協會也正式加入。

曾自強透露，目前正在規劃9月、10月會各打一場WB舉辦的拳擊賽事，「我們要用實際行動力挺WB，也讓國際奧會看到台灣力挺拳擊的實力，希望能力保洛杉磯奧運還是有拳擊運動。」

體育署副署長房瑞文在接受中央社記者訪問時表示，經費方面絕對沒有問題，「只要選手透過協會申請，體育署這邊絕對全力支持。」（編輯：龍柏安）1130822

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