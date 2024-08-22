林郁婷打破性別歧視爭議 代言女性生理用品
2024/8/22 17:14（8/22 17:32 更新）
（中央社記者黎建忠台北22日電）「台灣女兒」林郁婷在巴黎奧運期間不畏性別爭議的霸凌風波，替台灣拿下首面奧運女子拳擊金牌，今天她現身代言女性生理用品，直接打臉外界質疑。
林郁婷在巴黎奧運受到國際拳擊總會（IBA）和英國作家JK羅琳（J. K. Rowling）的惡意性別言論歧視，不過她頂住所有壓力，還是一路過關斬將替台灣拿下史上首面奧運拳擊金牌。
林郁婷今天出席女性生理用品贊助代言活動，她在接受媒體訪問時表示，非常感謝台灣康匠董事長陳勇志，「從我還在念國中時就不間斷的幫助我和鶯歌拳擊隊，我們合作的念頭從去年亞運結束後開始推動，很高興能夠成為天天衛生棉的品牌大使。」
林郁婷表示，自己跟一般女孩子一樣，「也是會經痛、生理期來也是會不舒服，我的症狀大概就是頭痛、腰酸、肚子痛，真的受不了的時候就會跟教練求救，希望可以讓我休息不要訓練。」
教練曾自強則笑說：「自從去年世錦賽事件後，我陪著郁婷到處檢查、到處檢測，現在對女性生理問題也瞭解的非常透徹，雖然我無法知道有多痛，但我還是會跟郁婷說，真的不舒服還是可以出去走走、散散步。」
曾自強開玩笑地說：「從去年世錦賽IBA弄出那些烏龍事情後，我也算是因禍得福，讓我跟郁婷的感情更加緊密，也更瞭解女性的生理週期。」（編輯：龍柏安）1130822
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