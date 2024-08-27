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富邦悍將近期戰績不佳 陳連宏轉任一軍打擊教練

2024/8/27 14:51
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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中華職棒富邦悍將近期戰績不佳，悍將球團今天宣布教練團異動，原基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原一軍打擊教練垣內哲也調整職務為一軍打擊策略教練。

悍將目前吞下4連敗，下半季戰績12勝19敗、勝率僅3成87，戰績敬陪末座，目前還落後給新軍台鋼雄鷹隊，其中8月戰績3勝14敗。而悍將下半季的團隊打擊率2成56也是6隊之中最低，8月團隊打擊率則是2成24。

因此悍將今天進行打擊部門教練的人員異動，悍將把原本的基地統籌教練陳連宏轉任為一軍打擊教練，原本的日籍打擊教練垣內哲也調整為一軍打擊策略教練。陳連宏成為一軍打擊教練後，與弟弟同時也是悍將總教練陳金鋒一起帶兵。

悍將球團表示，期盼在教練團異動之後，由陳連宏帶領打擊部門教練團隊，共同協助提升球隊打擊表現，為悍將打下更多勝利。（編輯：張雅淨）1130827

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