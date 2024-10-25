世界大賽處女秀將至 大谷翔平躍躍欲試

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇與紐約洋基明天轟動對決，道奇日籍球星大谷翔平終於可以將多年的失望拋諸腦後，首次登上世界大賽舞台。

法新社報導，30歲的大谷翔平今天出現在一大群媒體前，體驗了美國職棒年度壓軸大戲前的熱鬧場面。

在道奇球場明媚陽光下舉行的媒體日，大谷平靜地看著大群攝影師與記者爭相卡位。他透過通譯員表示：「我非常興奮。感覺（世界大賽）終於來了。」

大谷說：「我每年都會看世界大賽，不過是帶著一種失望的心情，因為我無法參賽。但今年我能參與，我非常期待。」

大谷的世界大賽初體驗將是兩支歷史悠久的隊伍重磅對決。道奇與洋基將在世界大賽第12次交手，上次對決是在43年前。

大谷表示：「我知道這會很特別。我從未參加過，因此我確信我會感受到它是多麼特別。」

當被問及是否對本季如此迅速且成功融入道奇陣容感到驚訝，大谷說他只是每天做好自己的工作。

大谷還說，在球隊超級巨星貝茲（Mookie Betts）與弗利曼（Freddie Freeman）支持下，他轉戰道奇的過程很順利。

大谷表示：「除了他們都是出色的球員之外，能夠看到他們每人的工作、每一天的準備，以及他們在球隊裡怎麼做，這些對我來說真的很重要。我在整個過程中獲益良多。」

洋基重砲賈吉（Aaron Judge）形容大谷是棒球界最佳球員，大谷回應說：「我很榮幸他是如此看待我…他是足以代表聯盟的頂級球員。」

大谷同時希望追隨日本棒球傳奇人物松井秀喜的腳步締造佳績。外號「哥吉拉」的松井秀喜曾在2009年助洋基贏得世界大賽冠軍。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1131025