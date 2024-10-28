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周天成冰島感謝之旅見恩人 報答12年前恩情

2024/10/28 16:44（10/28 18:40 更新）
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BWF超級300的德國海洛羽球公開賽29日將正式開打，台灣一哥周天成（前右）上週先前往冰島展開報恩之旅，找到12年前開車載他急奔球場參賽的志工Broddason（左），表達感謝之意。（高敏珊提供）中央社記者黎建忠傳真 113年10月28日
BWF超級300的德國海洛羽球公開賽29日將正式開打，台灣一哥周天成（前右）上週先前往冰島展開報恩之旅，找到12年前開車載他急奔球場參賽的志工Broddason（左），表達感謝之意。（高敏珊提供）中央社記者黎建忠傳真 113年10月28日
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（中央社記者黎建忠台北28日電）BWF德國海洛羽球公開賽明天開打，台灣一哥周天成在尋求男單衛冕前，上週先赴冰島展開「尋人感恩之旅」，並指導當地羽球選手。周天成表示，這算是報答12年前的恩情。

現年34歲的周天成，從2012年起在國際羽球總會（BWF）的賽事打響名號，他當年度拿下6冠1亞，其中包括冰島國際系列賽的男單、混雙冠軍。

當時年僅22歲的周天成，在拿下德國碧特博格羽球黃金大獎賽（海洛公開賽前身）冠軍後轉戰冰島，結果在4強賽開打前30分鐘，周天成才得知臨時更改賽程，幸好在當地志工幫助下，火速在剩不到10分鐘時趕抵賽場，不但如願出賽最後還奪冠。

周天成在接受中央社記者訪問時表示，那個時候一直不知道這名志工叫什麼名字，只好用Hero來稱呼他，「這次我們回到冰島，除了想要找他好好道謝外，也希望能用羽球回饋當地球員」。

周天成這趟歐洲之行，先拿下BWF超級500等級的芬蘭北極羽球公開賽冠軍，雖然丹麥公開賽周天成止步16強，但隨後他就到冰島進行1週的教學和感恩之旅。

周天成透露，原本是想要到冰島休息一下，沒想到整個停不下來，「2012年的時候，一名來自台灣的民眾，帶著小小朋友，每天都到球場幫我加油，這趟去也是為了再跟對方重逢敘舊，很開心當初2個對我很重要的人都見到面了」。

來到冰島周天成也沒閒著，開了一天的羽球「幼苗班」教學，其他時間都是針對當地成年球員的教學，甚至會一天練2次，「他們渴望學得球技新知的眼神，讓我非常感動」。

周天成提到，「2012年對我來說是很有意義的一年，不但是展開我國際賽的生涯，也是我跟高姐（高敏珊）開始合作的年份，現在回想起來，都覺得相當感動」。

BWF德國海洛羽球公開賽屬於超級300等級，周天成過去在2012-14年完成3連霸，去年再度拿下賽史第4冠，今年也被列為男單頭號種子，首輪將對上會外賽球員。（編輯：李亨山）1131028

#BWF
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