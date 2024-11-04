勝騎士盛裝出席中職頒獎典禮 享受在台灣時光

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（中央社記者陳容琛台北4日電）包辦中職本季勝投王、三振王，統一獅洋投勝騎士今天特別盛裝出席頒獎典禮，他表示，很享受在台灣的時光，並預告明年賽季有望再度披上獅袍征戰。

去年季中一度前往韓國職棒（KBO）發展，洋投勝騎士（Mario Sanchez）本季回鍋獅隊，同樣宰制中職賽場，繳出14勝5敗、防禦率2.49的成績單，一舉包辦勝投王、三振王，而且入圍年度最有價值球員（MVP），將與隊友古林睿煬、台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）競爭最大獎。

勝騎士今天盛裝出席中職頒獎典禮，他在接受媒體聯訪時表示，主要想要體驗頒獎典禮的感覺，畢竟贏得獎項是很光榮的事，也沒辦法保證每年都能站上頒獎台，「我很喜歡台灣這個國家，在這邊過得很舒服、開心，所以多待幾天是很棒的體驗。」

今年獅隊在中職總冠軍賽失利，勝騎士當下在場邊看著對手中信兄弟興奮慶祝，引起外界熱議。他透露自己喜歡贏的感覺，每年目標都是幫助球隊拿到總冠軍，同時預告明年賽季有望再度披上獅袍，「今年沒有做到，一定會給我更多動力，我可能會回來待很多年。」

獅隊本土王牌古林睿煬有機會在季後完成旅外夢想，與他關係緊密的勝騎士提到，兩人確實很常聊到旅外的事情，更笑說自己比古林睿煬更相信古林睿煬，「他的資質很棒，只要充分發揮自信，絕對能夠完成很多偉大的事，我也獻上誠摯的祝福。」（編輯：張雅淨）1131104