英雄聯盟全新LCP聯賽如國際賽 PSG期待戰隊交手

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（中央社記者陳容琛台北8日電）英雄聯盟全新的太平洋職業聯賽（LCP）將於2025年登場，其中PSG以合作夥伴身分加入，教練程品倫形容，LCP聯賽宛如小型國際賽，期待與其他戰隊過招。

英雄聯盟（LOL）開發商Riot Games日前宣布，2025年賽季太平洋職業聯賽（PCS）將轉型，並與日本聯賽（LJL）、越南聯賽（VCS）等賽區整併，以全新的LCP聯賽亮相。最終名單8支戰隊中，僅有中信飛牡蠣（CFO）、PSG Talon（PSG）是原PCS戰隊。

其中，今年賽季宰制PCS聯賽的PSG，在5月季中邀請賽（MSI）晉級8強，在日前的落幕世界大賽也順利挺進正式賽，只可惜未能躋身8強之列。如今取得LCP聯賽資格，程品倫（CorGi）接受中央社採訪時提到，LCP聯賽如同小型的國際賽，而PSG歷經一整年磨合持續進步，很期待與其他戰隊過招。

尤其越南戰隊過往在國際賽的成績不錯，相對競爭較為激烈，程品倫認為，絕對能夠提升整個賽區的實力，「雖然會有一點壓力，但我覺得有壓力反倒是一件好事」。他也透露，目前選手都滿有動力，期望以原班人馬再戰1年，但也不排除再補強其他選手。

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對於選出這8支戰隊的標準，LCP聯賽日前向PCS的粉絲解釋，重點在於平衡競爭力、多元性，同時考量每支戰隊的表現、財務狀況及能夠帶來的支持，期盼展現LCP聯賽的獨特之處，成為強大且可永續經營的聯賽，「我知道意味著一些粉絲喜愛的隊伍未能入選，但這確實不容易」。

明年LOL賽季將施行新賽制「無懼選角」（全局BP），意味著兩隊選用某名英雄後，此系列賽的剩餘場次均無法使用此英雄。程品倫對此提到，必須實際操作才知道，不過新賽制攸關選手英雄池的問題，因此與過去訓練會比較不一樣。（編輯：管中維）1131108