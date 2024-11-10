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台灣米倉田中馬開跑 逾1萬6千跑者邊跑邊享在地美食

2024/11/10 12:06（11/10 12:31 更新）
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2024台灣米倉田中馬拉松10日登場，吸引1萬6700多名跑者參加，上午從景崧文化教育園區出發。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年11月10日
2024台灣米倉田中馬拉松10日登場，吸引1萬6700多名跑者參加，上午從景崧文化教育園區出發。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年11月10日
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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）台灣米倉田中馬拉松今天早上熱鬧登場，1萬6700多名跑者從田中景崧文化教育園區出發，除了欣賞田中地區好山好水美景外，也感受在地民眾熱情，體驗彰化魅力。

「2024台灣米倉田中馬拉松」早上在彰化田中鎮景崧文化教育園區登場，縣長王惠美、中華民國舒康樂活運動協會總幹事鄭宗政等人為賽事鳴槍，揭開序幕。

王惠美鳴槍前致詞時說，田中馬拉松報名人數年年增加，今年有超過3萬人報名，最終有1萬6000多名跑者中籤，而田中馬今年獲環境部頒發碳標籤認證，使用可分解紙杯、電子化完賽證書，以及全電動計時車與領跑車，希望大家能共同支持愛地球行動。

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王惠美指出，田中馬賽事分為全馬組、半馬組及健跑組，跑者不僅會經過市區，還會途經八堡圳，沿途風光明媚，跑者們參與賽事、邊跑邊欣賞田中好山好水，主辦單位也在補給站提供在地美食，讓選手們邊跑邊享受彰化特色美食，也提醒大家多補充水分，留意身體健康與安全。

主辦單位指出，今年約有1萬6700多名選手參加2024年台灣米倉田中馬拉松，全馬組有2955人，半馬組有6594人，健跑組有7119人，並有來自馬來西亞、越南等20多個國家500名選手參賽。（編輯：陳仁華）1131110

王惠美
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