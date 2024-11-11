大馬全球華人籃賽 台灣奪7冠

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（中央社記者黃自強吉隆坡11日專電）第40屆全球華人籃球邀請賽昨晚落幕，台灣參賽的14支球隊中分別在不同年齡組拿下7座冠軍，其中，由前籃球國手昝家驤助陣的台北藍星隊一舉囊獲3座冠軍。

根據昨晚頒獎，台北老馬隊在男子長壽75歲組、台北佳那隊在男子松柏65歲組、台北聯達資訊在男子長青60歲組與男子中年55歲組，以及台北藍星隊在男子長壽75歲組、男子元老70歲組、男子松柏65歲組均奪冠。

今年在吉隆坡舉行的全球華人籃球邀請賽從7日起在沙登農業博覽館（MAEPS）點燃戰火，有來自馬來西亞、台灣、新加坡、美國、澳洲、菲律賓、印尼、中國、香港與澳門共90支球隊同場競技。

效力於台北藍星隊的前籃球國手昝家驤也到場助陣，雖然陣中球員體力無法與當年全盛時期相比，但球技、身手、團隊默契與智慧不減當年，不僅寶刀未老，再度體驗「尬籃球」樂趣。

昝家驤今天告訴中央社記者，台灣包括退役球員、國手與平常喜歡運動的籃球愛好者，共同組成球隊參與今年在吉隆坡舉行的全球華人籃球邀國際賽事，他以都是由熱愛籃球同好參賽的台北藍星為例，一舉拿下65歲、70歲與75歲組賽事冠軍。

對台灣目前籃球環境，昝家驤說，台灣籃壇有職業籃球隊，球員所學、所看眼界均與昔日不同，慢慢追上亞洲包括日本、韓國、菲律賓等水準，尤其，職業賽事有外援的關係，台灣實力已與其他國家相近。

他認為，精進籃球技巧無它，除年輕優勢外，不外乎苦練與拚命吸收新知識與技術，球隊藉團隊合作贏得勝利。

昝家驤強調，台灣籃球在亞洲實力不弱，不少球員赴日本、韓國與中國參與職業隊伍，「台灣籃球球員在技術層面已有相當不錯的水準」。

今年賽事從40歲到75歲之間分為12個不同年齡組，賽事籌委會主席陳其賢表示，各國隊伍不乏有前國手參賽，重新站上競技球場，重溫當年的球場上英姿，諸如大馬籃壇夫妻檔張保財與劉美雲聯合多位前國手組隊比賽，切磋球技。

馬來西亞迄今4度舉辦這場全球華人籃球賽事，大馬曾於1999年、2009年與2017年舉辦。（編輯：陳承功）1131111

第40屆全球華人籃球邀請賽10日晚間落幕，圖為主辦單位在會場布置看板緬懷全球華人籃球邀請賽的靈魂人物高啟正。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月11日

第40屆全球華人籃球邀請賽10日晚間落幕，圖為男子松柏65歲組別中奪冠的兩台灣隊伍。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月11日

第40屆全球華人籃球邀請賽10日晚間落幕，台灣參賽的14支球隊中分別在不同年齡組別拿下7座冠軍，圖為聯達資訊選手運球過半場藉團隊合作贏得勝利。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月11日