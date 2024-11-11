大馬全球華人籃賽 台灣奪7冠
（中央社記者黃自強吉隆坡11日專電）第40屆全球華人籃球邀請賽昨晚落幕，台灣參賽的14支球隊中分別在不同年齡組拿下7座冠軍，其中，由前籃球國手昝家驤助陣的台北藍星隊一舉囊獲3座冠軍。
根據昨晚頒獎，台北老馬隊在男子長壽75歲組、台北佳那隊在男子松柏65歲組、台北聯達資訊在男子長青60歲組與男子中年55歲組，以及台北藍星隊在男子長壽75歲組、男子元老70歲組、男子松柏65歲組均奪冠。
今年在吉隆坡舉行的全球華人籃球邀請賽從7日起在沙登農業博覽館（MAEPS）點燃戰火，有來自馬來西亞、台灣、新加坡、美國、澳洲、菲律賓、印尼、中國、香港與澳門共90支球隊同場競技。
效力於台北藍星隊的前籃球國手昝家驤也到場助陣，雖然陣中球員體力無法與當年全盛時期相比，但球技、身手、團隊默契與智慧不減當年，不僅寶刀未老，再度體驗「尬籃球」樂趣。
昝家驤今天告訴中央社記者，台灣包括退役球員、國手與平常喜歡運動的籃球愛好者，共同組成球隊參與今年在吉隆坡舉行的全球華人籃球邀國際賽事，他以都是由熱愛籃球同好參賽的台北藍星為例，一舉拿下65歲、70歲與75歲組賽事冠軍。
對台灣目前籃球環境，昝家驤說，台灣籃壇有職業籃球隊，球員所學、所看眼界均與昔日不同，慢慢追上亞洲包括日本、韓國、菲律賓等水準，尤其，職業賽事有外援的關係，台灣實力已與其他國家相近。
他認為，精進籃球技巧無它，除年輕優勢外，不外乎苦練與拚命吸收新知識與技術，球隊藉團隊合作贏得勝利。
昝家驤強調，台灣籃球在亞洲實力不弱，不少球員赴日本、韓國與中國參與職業隊伍，「台灣籃球球員在技術層面已有相當不錯的水準」。
今年賽事從40歲到75歲之間分為12個不同年齡組，賽事籌委會主席陳其賢表示，各國隊伍不乏有前國手參賽，重新站上競技球場，重溫當年的球場上英姿，諸如大馬籃壇夫妻檔張保財與劉美雲聯合多位前國手組隊比賽，切磋球技。
馬來西亞迄今4度舉辦這場全球華人籃球賽事，大馬曾於1999年、2009年與2017年舉辦。（編輯：陳承功）1131111
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