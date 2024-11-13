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12強棒球錦標賽台韓大戰登場 中市府直播集氣加油

2024/11/13 19:32（11/13 19:41 更新）
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世界12強棒球賽B組預賽13日點燃戰火，台灣隊晚間在台北大巨蛋迎戰韓國隊，台中市政府在豐原區原議政大樓前廣場舉辦直播活動，吸引民眾到場觀戰，為台灣隊集氣加油。中央社記者郝雪卿攝 113年11月13日
世界12強棒球賽B組預賽13日點燃戰火，台灣隊晚間在台北大巨蛋迎戰韓國隊，台中市政府在豐原區原議政大樓前廣場舉辦直播活動，吸引民眾到場觀戰，為台灣隊集氣加油。中央社記者郝雪卿攝 113年11月13日
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（中央社記者郝雪卿台中13日電）「2024年世界12強棒球錦標賽」B組分組預賽今晚開打，由台灣隊迎戰韓國隊，台中市政府在豐原區原議政大樓前廣場直播，不少無法到台北看比賽的球迷，都來為台灣隊集氣加油。

「2024年世界12強棒球錦標賽」B組分組預賽於13日至18日在台北大巨蛋及天母棒球場兩地開打，台中市政府為服務中部地區熱情球迷，今晚在豐原區的舊台中市議會前廣場舉辦直播，另外，16日至17日則於台中市政府台灣大道市政大樓前廣場直播賽事。

到場陪同球迷一起觀看直播的台中市運動局代理局長游志祥表示，2024年世界棒球12強錦標賽分為A、B兩組進行，開幕戰是由台灣隊迎戰韓國隊，不少熱情球迷都到場為台灣隊加油。

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游志祥指出，比賽一開始，就有很多熱情球迷趕到現場，還有很多父母帶著小朋友前來，由於正值晚餐時間，民眾帶著食物席地而坐，邊吃邊看比賽，二局下比數還是0，民眾情緒跟著緊張，大聲為台灣隊加油。

爭取市府到豐原區舉辦直播服務山城球迷的民進黨市議員謝志忠也到場與球迷觀賽，他說，這場直播是他爭取來的，他感到很高興，更開心的是可以和大家在這裡，幫台灣一起加油，心情都是熱情澎湃。（編輯：李淑華）1131113

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