林立祥取得挑戰權 與許皓鋐爭國手頭銜

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（中央社記者陳容琛台北14日電）生涯握有1座圍棋職業賽冠軍的林立祥，今天在國手賽的挑戰者決定戰力退賴均輔，順利挺進冠軍戰，接下來將與台灣名將許皓鋐爭奪「國手」頭銜。

曾在2013年摘下首屆中環碁聖賽的冠軍，林立祥近年卻不斷與冠軍擦肩而過，包含去年在棋王賽的冠軍戰不敵許皓鋐、以亞軍作收，而在這次的國手賽，林立祥一路過關斬將，今天與賴均輔正面交鋒，最後持白的他以中盤勝，如願取得冠軍戰門票。

林立祥接受主辦單位採訪時自評，其實今年的成績非常地差，就連過去表現相對比較好的棋王賽，今年也是下得一塌糊塗，因此這次能夠挺進冠軍戰非常出乎自己的意料，「不過近況真的沒有到很好，所以還是全力以赴面對。」

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接下來，將在5戰3勝制的冠軍戰面對力拚6連霸的許皓鋐，林立祥指出，可能會擺一下許皓鋐最近的棋譜，藉以研究對手，「因為國手賽應該會是今年最後1個下完的比賽，加上前面他在所有比賽都拿到冠軍，我希望自己盡力而為。」

值得一提的是，去年在杭州亞運摘下金牌的許皓鋐，本季在職業賽再創巔峰，陸續稱霸海峰盃、天元賽、名人賽、友士盃十段賽、快棋爭霸戰及中環碁聖賽後，目前僅差棋王賽、國手賽即能成為自2000年後台灣首名締造「完全制霸」創舉的棋士。（編輯：李亨山）1131114