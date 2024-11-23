UBA政大輕取北市大 外籍生盛岦首秀8分鐘拿20分

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）大專籃球聯賽（UBA）預賽今天開打，戰力重整的衛冕軍政治大學，首戰以133比81力挫台北市立大學，新加入的塞內加爾籍外籍生初登場只打8分鐘，展現高效率，拿下20分。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開一級男子組預賽共有16隊參賽，採單循環賽，取前8名晉級，第一階段預賽今天在文化大學揭開序幕。

政大上屆在UBA締造4連霸後，多達7名球員異動，在少了當家主控游艾喆、外籍生莫巴耶後，「新雙槍」宋昕澔、吳志鍇目前為大三，新賽季角色更為重要。

政大今天首戰迎戰重返一級的北市大，開賽就打出衛冕軍的氣勢，以45比16大幅領先，儘管北市大第2、3節也有不少攻勢，但政大靠著多點開花，以52分差距贏得勝利。

政大教頭陳子威接受媒體聯訪時表示，首戰在進攻端有展現優勢，但接下來若遇到有外籍生隊伍，不一定能打得那麼順暢。

政大首戰雖以大比分取勝，但失分也多達81分，讓陳子威對防守端表現不滿意，他表示，球隊上屆平均失分約60分，若今年失分逾80分，想要挑戰冠軍的難度就會很高。

拿下全隊最高24分的宋昕澔也認同教練一席話，認為防守端可以再做得更好，他表示，學弟們還不太了解教練團想要的東西，但今天觀察學弟們有開始在多開口，「學弟比較害羞，但多開口溝通後，感覺有慢慢變好。」

本季新加入的塞內加爾籍外籍生盛岦上場8分鐘，7投全中，拿下20分、10籃板、2阻攻。陳子威表示，陣中3名外籍生有不同風格，盛岦具有護框能力，有機會挑戰阻攻王。

宋昕澔表示，盛岦肯守也肯跑，透過防守帶動進攻，對球隊幫助很大。（編輯：李亨山）1131123