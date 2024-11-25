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12強賽日本屈居銀牌 松坂大輔預測台灣隊將成勁敵

2024/11/25 15:47
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（中央社東京25日綜合外電報導）日本在世界12強棒球賽冠軍戰0比4不敵台灣屈居銀牌，日媒Sponichi Annex今天報導，已退休的日本強投松坂大輔高度評價兩隊選手表現，其中台灣打線的韌性令他相當驚訝。

松坂目前其中一個身分是Sponichi Annex的評論員，Sponichi Annex今天也刊登松坂對於這場冠軍戰的評論。

松坂表示，儘管日本在這屆12強賽事最終以銀牌作收，但是選手都拚盡全力，尤其是日本職棒的球季結束後，選手的身心應該都相當疲憊；另一方面，他也覺得台灣選手表現亮眼，想拍手向兩隊致意。

松坂評論，台灣選手特別是在面對直球時，展現出強力揮擊的態勢，令他印象深刻。

台灣隊長陳傑憲5局上，一、二壘有人的情況，瞄準日本先發投手戶鄉翔征所投出時速150公里的直球，敲出一發3分砲，助台灣隊奠定勝基。

松坂表示，他之前就在觀察冠軍戰前打擊率超過6成的陳傑憲，而陳傑憲在昨天的比賽也展現不輸給直球威力的強勁打擊。

松坂也分析，台灣打線勇於攻擊之外，在球數落後的情況下也能避免揮擊壞球，這份韌性讓松坂相當驚訝。

1局上，台灣前三棒選手均在戶鄉投出第一顆直球時就出棒打擊，而第3棒的陳傑憲當時面對球速150公里的直球，敲出左中外野方向的二壘安打；到了5局上，第8棒林家正擊出的陽春砲，也是戶鄉5局上面對林家正時投出的第2球，同時也是第1顆落入好球帶的直球。

除此之外，5局上台灣在1分領先、1壘有人，台灣第2棒打者林立在2好0壞，球數落後的情況下細心選球，得以獲得保送上壘，而他的選球也得以與陳傑憲後來的全壘打串聯。

這次是台灣隊在主要國際棒球賽事首次登頂，而松坂認為，台灣隊未來將成為日本隊的勁敵。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1131125

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