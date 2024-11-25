棒球12強賽台灣奪冠 台南加碼獎金最高百萬

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）世界12強棒球賽台灣隊擊敗日本奪冠，台南市長黃偉哲今天宣布加碼發獎金給設籍台南、或來自統一獅隊的國家代表隊選手及教練，最高可領新台幣100萬元。

黃偉哲透過新聞稿表示，昨晚大家共同見證令人難忘一刻，感謝台灣英雄精彩表現，為大家帶來無比驕傲與感動，為表彰選手及教練團傑出貢獻，台南市決定加碼獎金。

黃偉哲指出，凡設籍在台南職業球員，特別加碼國光獎金的1成、70萬元；如為在地球團統一獅的球員也加碼30萬元予以鼓勵，兩者皆符合者可獲得100萬元獎金。另外為感謝台灣隊教練團付出與奉獻，設籍台南市或來自統一獅球團的教練也加碼30萬元獎金。

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黃偉哲指出，棒球不僅是台灣國球，更是「Team T aiwan」團結象徵，台南市「亞太國際棒球訓練中心」即將落成，30日起將先舉行「台南棒球歷史展」，展現台灣輝煌棒球史，未來台南市政府將繼續全力支持棒球運動，幫助更多年輕選手站上國際舞台，讓台灣棒球之光持續閃耀。

台南市政府提供資料，這次國家隊設籍於台南統一獅球員有林安可、陳傑憲、潘傑楷，3人各可領100萬元；統一獅球員郭俊麟、邱智呈可領到30萬元；教練陳江和、王建民、林岳平、高志綱也可領到30萬元。（編輯：孫承武）1131125