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議員籲加碼獎勵郭俊麟至50萬元 竹市府：再研議

2024/11/27 17:56
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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，新竹市政府昨天宣布發獎勵金給設籍竹市的投手郭俊麟，將核發新台幣30萬元獎勵金。但有多名市議員認為獎金太少，應比照奧運的標準獎勵50萬元。

民進黨新竹市議員楊玲宜今天向中央社記者說，台灣隊在世界12強棒球賽奪下首座冠軍，再次讓台灣站上國際舞台，非常榮耀，其中1名投手設籍在新竹市，市府應比照奧運的標準獎勵績優選手。

民進黨市議員劉崇顯表示，棒球界公認的3大頂級賽事為經典賽、12強賽與奧運，其中奧運是在整體職棒球季中舉辦，各國頂尖好手參與度較低，因此12強賽奪冠的難度並不亞於奧運，比照奧運標準頒發12強賽的獎金可說是合情合理。

國民黨市議員吳旭豐指出，在國際賽事獲得獎牌並不常有，許多縣市政府支用第二預備金加碼獎勵12強賽的棒球選手，希望市府也能比照辦理，且除了設籍竹市選手，也能針對在新竹市受教育成長的選手一併獎勵，這對基層培訓更有助力。

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時代力量市議員林彥甫指出，設籍新竹市的拳擊選手陳念琴在2024年巴黎奧運獲得銅牌，依「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」應頒發30萬元獎勵金，但市府最終仍加碼到50萬元，質疑市府為何不能也獎勵郭俊麟50萬元，根本標準不一。

新竹市政府教育處透過文字說明，依據新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點，獎勵金核發對象為設籍竹市的選手，至於是否加碼，將再研議。（編輯：李錫璋）1131127

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郭俊麟
12強投手郭俊麟設籍竹市 市府將頒30萬元獎勵金12強投手郭俊麟設籍新竹市 市府：研議獎勵金額
劉崇顯
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