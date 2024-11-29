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競技疊杯亞錦賽 台灣12歲莊予琋STACK OUT奪冠

2024/11/29 22:18（11/29 22:21 更新）
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12歲台灣小將莊予琋（圖）在馬來西亞舉辦的「2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」拿下STACK OUT女子組冠軍，成中華競技疊杯運動推廣協會創會14年來首人。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年11月29日
12歲台灣小將莊予琋（圖）在馬來西亞舉辦的「2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」拿下STACK OUT女子組冠軍，成中華競技疊杯運動推廣協會創會14年來首人。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年11月29日
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（中央社記者黎建忠台北29日電）在馬來西亞舉辦的「2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」，台灣12歲小將莊予琋在STACK OUT拿下女子組冠軍，成為中華競技疊杯運動推廣協會創會14年來第1人，首日台灣隊也進帳2金3銀。

台灣代表隊共派出94名選手，參加從昨天起至12月2日在馬來西亞的「2024競技疊杯亞洲盃錦標賽」。本屆參賽國家共有來自馬來西亞、台灣、韓國、新加坡、中國、蒙古、日本、泰國、香港、菲律賓、澳洲，近500名選手共同挑戰。

所謂STACK OUT項目為國際賽中的表演賽，各國會指派最強的1名男子及1名女子選手，進行男子組及女子組的淘汰賽，最後僅拚出最強的男、女子冠軍。

中華競技疊杯運動推廣協會表示，目前占有6項世界紀錄的桃園市大華國小莊予琋是協會創會14年，首名拿到STACK OUT項目亞錦賽冠軍的台灣選手；另外她和媽媽在親子組也拿下第5名，雙人組預賽更和搭檔吳宇澤以預賽第1晉級決賽。

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協會說明，疊杯有別於其他運動，因為有親子組讓家長對孩子的支持與黏著性更深。本屆亞錦賽是親子組數量最多的賽事，共分3個歲數組，各取前10名，台灣在各歲組都有3組獲獎。

協會表示，本屆亞錦賽，台灣代表隊中有9名為特教生，台灣實行「融合教育」已幾十年，疊杯實現了現今教育體制中推展的普特融合，多元學習中展現融合教育，讓特教生與一般生一樣共同攜手圓夢。（編輯：陳政偉）1131129

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