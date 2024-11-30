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台中大仁國小棒球隊校車拋錨 張廖萬堅牽線贈新車

2024/11/30 16:43（11/30 17:01 更新）
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台中市大仁國小為12強台灣隊國手吉力吉撈．鞏冠母校，先前校內載送小球員的校車老舊拋錨但無力汰換，教育部次長張廖萬堅（右2）獲知後居中牽線，中華大家功德會響應支持，30日捐贈新車給校方。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月30日
台中市大仁國小為12強台灣隊國手吉力吉撈．鞏冠母校，先前校內載送小球員的校車老舊拋錨但無力汰換，教育部次長張廖萬堅（右2）獲知後居中牽線，中華大家功德會響應支持，30日捐贈新車給校方。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年11月30日
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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中大仁國小棒球隊是台灣隊球員吉力吉撈．鞏冠的母校，載送球員的校車老舊拋錨無力汰換，教育部政務次長張廖萬堅居中牽線，中華大家功德會今天捐贈新車給校方。

台灣隊在世界12強棒球賽完封日本奪冠，球員吉力吉撈．鞏冠的母校台中市大仁國小棒球隊，服役11年的校車，卻在今年暑假關廟盃比賽期間，水箱破裂引擎受損在高速公路上拋錨，驚險萬分，校方苦無經費汰換，向外界求援，希望能購置新車，保障教練及球員的安全。

張廖萬堅得知消息後主動聯絡校方，積極協助尋找資源，今天校方舉行「讓世界看見台灣－交通車捐贈典禮」，由中華大家功德會理事長廖紀友及常務理事吳六合代表出席，在張廖萬堅見證下，捐贈全新交通車給大仁國小棒球隊，由校長胡秀美代表受贈。

張廖萬堅表示，他在1999年推動成立西苑高中棒球隊迄今已經25年，仍持續關注基層棒球運動；大仁國小少棒隊是台中市歷史悠久且戰績輝煌的少棒隊，自1987年成立至今，為國家培育許多優秀的棒球選手，包含林威助、江承諺、劉時豪等，還有吉力吉撈．鞏冠。

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廖紀友表示，認同張廖萬堅對基層棒球運動的長期投入，功德會決定挺身而出，以實際行動支持孩子的夢想與需要，為推動基層棒球發展盡一份心力。

大仁國小棒球隊總教練劉睿成感謝功德會的支持，他提到，學校傑出校友吉力吉撈．鞏冠在12強賽中對澳洲隊轟出關鍵全壘打，這是從小扎實訓練的成果。他相信，有了新交通車，孩子們能更安心專注於每一場比賽，未來定能為國爭光。（編輯：郭諭儒）1131130

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