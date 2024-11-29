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體育推手獎表揚 張廖萬堅感謝企業挺選手

2024/11/29 21:00
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（中央社記者黃巧雯台北29日電）教育部體育署今天舉辦體育推手獎表揚典禮，感謝贊助及推廣體育活動企業、團體與個人，教育部次長張廖萬堅說，台灣選手在國際賽有好成績，除了個人努力、政府支持，還有企業力挺。

張廖萬堅今天出席第16屆體育推手獎表揚典禮致詞時表示，國家體育運動的發展，除政府資源挹注與推動外，同時也需民間與政府攜手提供進步動力，例如最近的世界12強棒球賽，不僅是台灣在這項賽事的首冠，也是台灣棒球史上首座一級賽事冠軍。

張廖萬堅表示，今年巴黎奧運及巴黎帕運選手們的表現亮眼，許多選手都是受惠於體育推手的贊助，各企業長期投入資源贊助體育運動，培育無數優秀選手。

教育部近期致力於運動部的設立，已陸續完成階段性的工作目標，立法院昨天進行運動部組織法等相關草案逐條審議，張廖萬堅表示，未來將加快腳步、推動運動部成立，最快明年8月掛牌上路。

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體育署表示，「體育推手獎」獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」3類，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅3等級與贊助類長期贊助獎，分別以贊助金額或推展年資做為評審標準。「特別類」則以具有特殊具體事蹟或有重大貢獻為表揚條件。

根據體育署統計，這次總收件數達126件，共66個獲獎單位，其中包含贊助類94件、推展類19件，創歷年新高，得獎名單與事蹟已公布於體育署官網。（編輯：陳政偉）1131129

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