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TPBL雲豹指揮官高錦瑋 暑假赴對岸磨練更成熟

2024/12/4 22:03（12/4 22:41 更新）
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TPBL台灣職業籃球大聯盟桃園台啤永豐雲豹隊後衛高錦瑋（右）4日賽事繳出23分、4助攻，率隊輕取新竹御嵿攻城獅隊，展現成熟、穩健球風。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月4日
TPBL台灣職業籃球大聯盟桃園台啤永豐雲豹隊後衛高錦瑋（右）4日賽事繳出23分、4助攻，率隊輕取新竹御嵿攻城獅隊，展現成熟、穩健球風。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 113年12月4日
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（中央社記者黎建忠台北4日電）TPBL桃園台啤永豐雲豹2年級生高錦瑋，今年休賽季期間跑去中國NBL「打工」磨練經驗後更顯成熟，成了球隊完全倚賴的後場指揮官。

現年24歲、身高173公分的高錦瑋，去年在已經解散的T1聯盟拿下最佳新人、年度第1隊等大獎，更幸運的是還隨隊拿下總冠軍。

隨著台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新成立，高錦瑋對於自己的要求更加嚴格，在暑假期間決定投效中國的全國男子籃球聯賽（NBL）安徽隊磨練，以提升自己的身體碰撞能力和臨場經驗。

儘管是職籃2年級生，但高錦瑋今年表現就像老鳥，本季平均每場出賽39分鐘全隊最高、平均16分也是全隊第2，可見他在場上的重要性。

高錦瑋賽後接受媒體訪問時表示，前一陣子一直在想辦法調整手感和投籃機制，就是想要提升自己的命中率，「尤其在蔣淯安離隊之後，我覺得也要在得分方面多扛一些責任，幸好最近有慢慢調整回來。」

高錦瑋提到，去了一趟NBL，覺得自己的耐性和對於場上的防守解讀進步不少，「當然也很感謝教練給我發揮的空間，讓我在場上能盡情地展現自己的能力率領球隊。」（編輯：李亨山）1131204

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