現身TPBL回應爭議 莊瑞雄：賭博碰都碰不得

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（中央社記者黃巧雯新北8日電）民進黨立委莊瑞雄遭人質疑「玩球版（地下賭盤）」與賭總統大選，他今天現身職籃TPBL賽事，解釋當時質詢是針對運彩改革，並強調，賭博對於身為TPBL會長的他，是碰都碰不得。

網紅「館長」陳之漢日前在直播節目中，自爆曾做過「球版」玩地下簽賭，引發討論，也讓莊瑞雄10月在立法院質詢時的內容被翻出，遭人質疑「玩球版（地下賭盤）」與賭總統大選。

身兼台灣職業籃球大聯盟（TPBL）會長的莊瑞雄，今天前往新莊體育館觀看新北國王對戰福爾摩沙夢想家賽事，他接受媒體聯訪時回應近期爭議。

莊瑞雄表示，當天立法院質詢內容其中一個主題是針對台灣合法運彩改革，包括如何提高賠率、打擊地下非法運彩，進而提升約2600家台灣合法運彩經銷商的收入與擴大運發基金。

談到賭總統大選一事，莊瑞雄再次澄清，指的是與友人打賭，「不是在賭博，而且我打賭，我贏還是我請客。」

莊瑞雄強調，賭博無論是對於體育運動，或是身為TPBL會長的他而言，「碰都碰不得，連合法運彩都不能碰。」（編輯：張雅淨）1131208