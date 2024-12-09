威力盃少棒桃園奪亞軍 教頭唐安稱讚球員好特質

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（中央社記者謝靜雯花蓮9日電）威力盃少棒賽桃園市挑戰第7冠失利，今天以1比2不敵台東縣隊、奪下亞軍，但總教練唐安對先發投手黃偉捷表現超乎預期、場上很沉穩，也稱讚此批球員開朗、懂得釋放壓力。

台彩威力盃少棒賽桃園市隊今天與台東縣隊交手，桃園市隊黃偉捷投5局被敲出6支安打，投出4次三振、失掉2分責失分，表現不差但吞下敗投，打線僅在3局上攻下1分，比賽後半段沒能再添分數，此次以亞軍作收。

桃園市隊總教練唐安表示，冠軍戰運氣不太好，對方投手其實壞球比例高，是桃園的球員不夠穩，都在追打壞球，「是我們自己在幫對方的投手。」

唐安稱讚先發投手黃偉捷表現超乎預期，場上很沉穩，對手雖然會用些方法干擾，例如二壘跑者會一直跳來跳去，如果太浮躁容易出現投手犯規，但黃偉捷絲毫不受影響。

唐安提到，台東球風很「野」、也是強勁的對手，對於拿下亞軍成績算是滿意，每個人的表現都不錯、互相彌補輔助，大家都很辛苦，感謝桃園教育局、張滄彬老師、各隊教練團，還有集訓時幫忙餵球的訓練員。

唐安表示，這批球員跟往年不太一樣、很開朗，照著教練的步調，但也不會過於緊繃，會懂得釋放壓力、有大將之風。

唐安首度接下桃園市聯隊總教練，他表示不會太有壓力，提到現在帶隊的方式也跟以往不同，比賽本來就已經有壓力，無論好壞都不要將壓力再灌輸在球員身上，多用鼓勵的方式。（編輯：李亨山）1131209