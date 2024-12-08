威力盃黃偉捷盼冠軍戰投球助球隊 親戚是陳冠偉

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（中央社記者謝靜雯花蓮8日電）威力盃少棒賽桃園市4強與花蓮紅交手，以5比3獲勝，晉級冠軍戰。總教練唐安點名黃偉捷6局的打擊有關鍵推進作用，黃偉捷盼冠軍戰投球助團隊，也透露親戚是味全龍投手陳冠偉。

台彩威力盃少棒賽桃園市今天4強與地主花蓮紅隊交手，前5局打完桃園市隊1比3落後，6局最後反攻機會，林冠嶔保送上壘，黃偉捷敲出二壘方向滾地球造成對手失誤，無人出局攻占一、三壘，桃園市隊攻勢串聯，單局攻下4分，順利搶勝。

唐安表示，黃偉捷今天賽前比賽打擊表現不算理想，今天6局能有推進表現很關鍵，製造對手壓力，也讓桃園有追分好機會。

黃偉捷透露，因為也有開轟能力，前幾場比賽太想要打大支，反而打擊表現沒有發揮，今天6局球隊落後，上場打擊機會很緊張，可以有效推進、安全上壘也有壓力釋放的感覺。

黃偉捷自評對投球更有信心，上場投球不會怯場，希望明天冠軍戰與台東交手可以有好表現幫助球隊。他也提到先前母隊與台東卑南國小交手過，但對以紅葉為主體的台東隊沒有太多印象。

黃偉捷平時是中職樂天桃猿隊的球迷，但也透露家人和他說過，味全龍隊的投手陳冠偉是親戚，只是目前還沒有機會碰到面。（編輯：管中維）1131208