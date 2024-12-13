中國足壇貪腐風暴起點 前男足總教練李鐵受賄判刑20年

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（中央社台北13日電）備受中國社會關注的中國前國家男足主帥李鐵涉嫌受賄、行賄案，今天一審宣判，判處有期徒刑20年。2022年11月，李鐵因涉嫌嚴重違法而被查，開啟了中國足壇反腐風暴。

據中國官媒央視、第一財經等媒體報導，湖北省咸寧市中級人民法院對李鐵案公開宣判。李鐵涉犯受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪數罪等，處有期徒刑20年

中國足壇貪腐案涉案官員近期陸續被判刑。中國足協前秘書長劉奕、裁判管理部前部長譚海、戰略規劃部前部長戚軍，11日均因受賄罪被判有期徒刑6至11年不等。

2022年11月，李鐵因涉嫌嚴重違法而被查，被視為本次中國足壇貪腐風暴起點。

李鐵判刑20年，是截至目前被判第二重的足壇相關人士，僅次於中國足球協會前主席陳戌源。陳戌源今年3月被以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄違法所得依法予以追繳，上繳國庫。

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李鐵被指控於2019至2021年間利用擔任中國國家男子足球選拔隊總教練、中國國家男子足球隊主教練職務上便利或者職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在球員入選國家隊、贏得比賽、簽約俱樂部等事項上提供幫助，非法收受共計人民幣5089萬餘元（下同，約新台幣2億2900萬元）。

此外，李鐵於2019年任職武漢卓爾職業足球俱樂部有限公司期間，為謀取當選男足國家選拔隊主教練、提高卓爾俱樂部影響力等利益，請託他人提供幫助，由俱樂部給予他人200萬元。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1131213