貪腐案後中國足協宣布組織改革 裁撤5部門

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（中央社台北9日電）中國足壇貪腐案近期陸續宣判，同時，在本次貪腐案風暴中心的中國足協近日宣布組織改革，裁撤整併戰略規劃部等5部門，整體部門數量減至14個，並免去協會副秘書長在內等幹部的職務。

據中國足協8日於官網發布，中國足協於8日召開全體人員會議，宣布協會內設機構優化調整方案，內設部門由19個減為14個。

裁撤整併的5個部門為「戰略規劃部」、「男足青訓部」、「會員協會部」、「五人制與沙灘足球部」、「場館器材部」。

據香港01、足球報報導，在巔峰時期，中國足協的部門達到28個，但由於職能劃分過細，導致業務重疊、分工不清，使工作效率受到影響，這次減量至14個，僅為巔峰時期的一半，目的顯然是精簡機構、提升業務效率和品質。

除了針對部門進行裁撤整併外，這次的會議也宣布將包括協會副秘書長在內的所有中層幹部免去職務，在組織機構調整確定之後，再進行人事安排。因此目前14個部門均只有籌備負責人，後續將根據部門的工作需要進行人事安排。

分析指出，這次人員免職等待再聘，是為清除其中的問題人員，因為在此前反腐整頓中，有一些足協工作人員被查出問題，但因主動交代而且態度好，或是配合追贓、退贓積極，因此得以繼續留在足協工作。這次的人事整頓，曾被查出有問題的人員，有可能面臨被逐出足協的可能性。

報導也提及，這次人事的「大刀闊斧」很可能與此前足協高層的人事變動有關。

去年10月，中國足協選出新一屆的執行委員會，20名委員幾乎清一色都是「體制內」人士，這意味著過去數年嘗試「脫鉤」的效果與成績並未得到認可，而「脫鉤」狀態下的中國足協作為反而令人失望，不但對中國足球的發展失去了監管能力，自身的貪腐問題也大肆蔓延。

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中國足協近日連續發布反貪新規，其中對於提供「假賭黑」有效線索並經查實的舉報人，最高給予人民幣2萬元（約新台幣8.8萬元）獎金。

中國足壇貪腐案近期陸續宣判，中國足協前主席陳戌源受賄人民幣8103萬元遭判處無期徒刑；中國足協前副主席、中國田徑協會前主席于洪臣因受賄罪被判處有期徒刑13年；中國前國家男足主帥李鐵被控5項罪名，涉案金額逾人民幣1億元，李鐵當庭表示認罪，法庭宣布擇期宣判。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1130409