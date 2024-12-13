TLPGA大亞集團女子公開賽 旅日好手蔡佩穎奪冠

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（中央社記者黎建忠台北13日電）總獎金600萬台幣的TLPGA大亞集團女子公開賽今天在嘉南高爾夫球場進行最終回合。旅日好手蔡佩穎穩紮穩打抓5博蒂、吞1柏忌繳出68桿，並以3天低於標準10桿的206桿奪冠。

這是蔡佩穎繼今年澳洲女子菁英賽、日本次巡的明治安田生命女子公開賽後的第3冠，接著蔡佩穎將前往日本參加日巡賽活動，明年初再回台參加日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽。

蔡佩穎賽後接受媒體訪問時表示，這3天表現宛如倒吃甘蔗，一步步讓自己前進到頒獎台，「我並沒有給自己太多壓力，參賽心情相當輕鬆，這座球場的設計也很適合我擊球特質，很開心將冠軍盃留在台灣。」

蔡佩穎表示，比賽過程中會一直觀察同組球員，主要今天最後回合還是打得稍微保守一點，以不出現嚴重失誤為主，像很多洞都會拿比較小號的球桿打。

並列第2的陳萱和今年第2座冠軍失之交臂，她全場抓5博蒂、吞2柏忌、繳出69桿，「其實今天我表現得還算可以，就是第14、15洞出現兩次失誤，但這就是高爾夫，差一點就會差很多。」（編輯：龍柏安）1131213