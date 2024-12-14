12強奪冠屏東英雄見面會 加碼100名球迷可簽名

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）台灣在世界棒球12強奪冠，屏東縣政府邀請吳俊偉、吉力吉撈．鞏冠及張政禹，16日在勝利星村舉辦世界冠軍屏東英雄見面會，加碼限100名球迷簽名機會，當天下午2時領取號碼牌。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，12強賽國手中，吳俊偉、吉力吉撈．鞏冠及張政禹3名球星都與屏東有深厚淵源，吳俊偉、吉力吉撈．鞏冠設籍屏東，同樣來自瑪家鄉，而張政禹則是出生於屏東，就讀有「台灣棒球金牌搖籃」之稱的美和中學。

為讓屏東鄉親不再只是透過螢幕看到英雄，屏東縣邀請球星返鄉，讓鄉親及球迷也能近距離感受熱情與溫度。

縣府指出，16日3名英雄將以輕鬆有趣方式，分享這段傳奇故事給近250名棒球小球員與屏東鄉親，也會開放時間讓現場民眾與英雄互動及有獎徵答，加碼限量100名球迷簽名機會，但不開放署名、合照、自拍或其他簽名外要求。將於當天下午2時於勝利星村發放號碼牌。

縣府呼籲，球迷朋友要設定好鬧鐘，帶上喜歡的簽名物品，準時赴約與英雄見面。（編輯：陳政偉）1131214