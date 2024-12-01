台灣終結者吳俊偉的心理老師 赴關懷盃向下扎根

（中央社記者楊啟芳台東1日電）運動心理諮商是現代棒球不可或缺的一塊，12強國手吳俊偉也曾在受訪時提過心理老師的幫助，中信兄弟合作心理師洪紫峯不只幫助職棒選手，也到關懷盃幫助小球員，盼向下扎根。

世界12強棒球賽台灣隊勇奪世界第一榮耀，其中在預賽台灣以2比1險勝多明尼加的賽後，台灣終結者吳俊偉直呼很緊張，不過也提到，在投球丘一直在跟自己對話，「因為我在母隊時心理老師有說，你要跟球講話，說我也相信你，一直這樣跟自己講話，後面結果是好的。」

國家運動科學中心、中信兄弟合作心理師洪紫峯現身台東參與原棒協關懷盃，透過舉辦讀書會、賽後運動心理教室，為基層球員建立運動心理諮商觀念。他提到，台灣基層棒球有文化特殊性，「我們會希望比賽要贏，在這個情況下，球員從小面對競技壓力，希望針對心理課題提供更完整照顧。」

由於少棒、青少棒的小球員還在成長時期，洪紫峯提到，這個階段的年齡層最需要被理解、接納，除了還在學習棒球，同時也有很多課題像是人際關係，「希望透過我們，讓他們知道有這些情緒很正常，更重要的是怎麼跟這個狀態和平共處。」

現在很多職棒球員像是吳俊偉，都會在採訪時提到心理老師曾經說過的話，洪紫峯認為這對小球員們很重要，「大學長願意分享、很坦白的時候，會鼓勵到他們，讓他們知道原來學長也會這樣（有負面情緒）。」

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今年一路看著吳俊偉在中職總冠軍賽成功關門，又看著他在12強賽奪下世界冠軍，洪紫峯也直呼很感動，並提到吳俊偉知道入選台灣隊之後，都自己默默放在心中，不會誇耀自己，也抱持著學習心態。

洪紫峯也提到，來自屏東縣瑪家鄉涼山部落的吳俊偉，對部落有著很深的感情，「所以開心成分會很濃，他不是單純為了一場比賽而戰，背後還背著一群人。」（編輯：張雅淨）1131201