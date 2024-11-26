棒球12強賽台灣奪冠 屏東縣府獎勵吉力吉撈

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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，屏東縣政府昨天宣布獎勵在籍選手。縣府原以為選手吉力吉撈．鞏冠不在籍，但他澄清多年前已將戶籍轉回，縣府將發新台幣70萬元獎金。

台灣隊在世界12強棒球賽冠軍戰中以4比0完封日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事奪冠，並終結日本在國際賽事中27連勝紀錄。屏東縣政府昨天宣布獎勵在籍選手吳俊偉，後得知吉力吉撈．鞏冠也在籍，宣布加發獎金。

屏東縣政府體育發展中心新聞稿表示，為鼓勵並感謝台灣英雄，加碼獎勵屏東籍選手70萬元獎金。台灣隊昨日光榮返台後，屏東囝仔吉力吉撈．鞏冠表示「我以屏東為榮」，並強調雖然他求學過程都在台中，但因為熱愛屏東，多年前已將戶籍轉回屏東縣。

體發中心指出，12強賽台灣隊有3名出身屏東選手，其中吉力吉撈．鞏冠原籍屏東縣瑪家鄉佳義村排灣族人。他出生於台中市，小學就讀大仁國小，國高中就讀西苑高中，大學畢業後赴美闖蕩。2013至2021年旅美8年。而在他快要接近大聯盟時，因疫情之故，2021年決定返台發展並效力中職味全龍。

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體發中心說明，吉力吉撈．鞏冠以精湛投球技術和穩定表現著稱，在美國吸收的棒球養分，讓他實力大爆發。他在中職的突出表現使他成為球迷最愛，也因出色防守和關鍵時刻投球，獲得2022、2023年中職全壘打王。這次12強賽也有打數15、得分2、全壘打1、安打數5等出色表現。

屏東縣政府表示，感謝屏東選手為國爭光，也讓世界看見台灣。未來會更致力提升縣內棒球運動環境，並推動各項體育政策。目前如火如荼進行中的屏東國際棒球場，完工啟用後將提供優質場地讓選手們大展身手，也將引進更多賽事，讓棒球風氣在屏東再現風采。（編輯：郭諭儒）1131126