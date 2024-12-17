TPBL攻城獅公布新主帥威森 曾執教約旦國家隊

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新竹御嵿攻城獅今天公布新主帥人選，由約旦裔美籍的威森接掌兵符，而曾任約旦男籃國家隊總教練的威森，2022年亞洲盃曾率隊擊敗台灣男籃。

攻城獅開季以2勝7敗墊底，日前與總教練米蘭（Milan Mitrovic）協議結束合約，連2年在季中換帥。球團今天發布新聞稿宣布，由約旦裔美籍的威森（Wesam Al-Sous）出任總教練一職，威森自2021年4月起擔任約旦男籃國家隊總教練，2023年曾帶領約旦隊叩關世界盃。

台灣球迷或許還有印象，台灣男籃在2022年亞洲盃外卡戰面對約旦隊，大多數時刻取得領先，卻在決勝節最後關頭遭對方投進三分球逆轉，無緣8強，而當時約旦隊的主帥正是威森。

在擔任教練之前，威森也曾是約旦男籃國家隊成員，曾代表約旦參加亞洲盃、亞錦賽等國際賽，對於台灣籃球有一定熟悉程度。攻城獅總經理張樹人表示，「教練威森非常重視團隊紀律與士氣，是一位優秀的領導者。在跟他進行會議討論時，可以發現他特別看重客觀數據與影片分析。」

談到自身執教哲學，威森表示，「我是一名要求嚴格的教練，目標是建立一個結合團隊球員優勢的攻防系統，並成為一支在防守端表現最出色的球隊。」

面對攻城獅開季戰績不理想，威森認為，首先需要讓管理層、教練團及所有球員對團隊計畫達成共識，接著提升在攻防兩端的強度，打出更團結的比賽內容。

威森也向獅紫軍喊話，他認為，在職業球隊追求成功的路上，主場球迷是非常重要的一環，「我們必須打出吸引人的比賽內容，除了讓球員之間彼此連結，也希望能透過精彩賽事，贏得在地球迷更多掌聲。」（編輯：張雅淨）1131217