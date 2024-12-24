吉田正尚母校青山學院來台交流 教頭選材重自主性

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）隊史曾產出如井口資仁、吉田正尚等職棒球星的日本青山學院來台交流，今年有2名球員在日職選秀首輪獲得指名，總教練安藤寧則看重球員自主性，訓練上的每顆球都是經驗的累積。

明治神宮棒球大會冠軍隊伍按往例來台交流，日本青山學院來台先與高雄大學棒球隊打交流賽，今天起則在天母棒球場依序與國立體大棒球隊和合作金庫棒球隊交手。

青山學院棒球隊總教練安藤寧則受訪表示，球隊有段時間很有名，這段時間也因為種種原因低迷，希望透過實際戰績讓球迷了解他們的能力，重新燃起大家對棒球的熱愛。

青山學院培育許多職棒球員，包括具有美職大聯盟資歷的球員井口資仁、吉田正尚等人，近年也在日本多項大賽有亮眼成績，今年日職選秀千葉羅德海洋隊首輪指名西川史礁、廣島鯉魚隊首輪指名好手佐佐木泰也有跟著球隊來台，但不會出賽。

安藤寧則表示，球隊訓練上沒有什麼特別的不同，但有不斷提醒球員訓練的品質掌握在手上，守備練習接的每一球，打擊練習打的每一球都是經驗的累積，提高品質的關鍵就在自己身上。

在挑選球員安藤寧則重視「自主性」，提到球隊人數有限額是40人，看重球員的自主性、配合度，而不是等著被動接受命令。

安藤寧則是首度帶隊來台灣，對於台灣棒球的印象是大家都很有很高的熱忱；至於此批球員特性，他認為球隊是一體的、大家都很團結。（編輯：李亨山）1131224