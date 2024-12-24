加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

青山學院交流賽 日職首輪西川史礁、佐佐木泰來台

2024/12/24 19:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北24日電）日本青山學院今年在明治神宮棒球大會奪冠，陣中2名今年日職首輪指名好手西川史礁、佐佐木泰也有來台，西川史礁在今年哈連盃也有與台灣隊交手，直言台灣是值得敬佩的對手。

明治神宮棒球大會冠軍隊伍按往例來台交流，日本青山學院今天起在天母棒球場依序與國立體大、合作金庫棒球隊打交流賽，今年日職選秀千葉羅德海洋隊首輪指名西川史礁、廣島鯉魚隊首輪指名好手佐佐木泰也有跟著球隊來台，但不會出賽。

佐佐木泰受訪表示是首度來台灣，但有看國際賽，日本身為與台灣維持良好交流的國家，看到台灣能在世界12強賽棒球賽奪冠也替台灣開心。

對於即將展開的職棒生涯，佐佐木泰表示，職棒是從小到大的夢想，進到職棒後還是會努力提升技術水準。

西川史礁則透露，今年也在荷蘭哈連盃有對上台灣代表隊，覺得台灣棒球很強，對同在亞洲地區的球隊來說，台灣是值得敬佩的對手；對於即將展開的職棒生涯也很期待，但還是一樣，每天都要想辦法變得更強。（編輯：李亨山）1131224

#台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：