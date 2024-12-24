青山學院交流賽 日職首輪西川史礁、佐佐木泰來台

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）日本青山學院今年在明治神宮棒球大會奪冠，陣中2名今年日職首輪指名好手西川史礁、佐佐木泰也有來台，西川史礁在今年哈連盃也有與台灣隊交手，直言台灣是值得敬佩的對手。

明治神宮棒球大會冠軍隊伍按往例來台交流，日本青山學院今天起在天母棒球場依序與國立體大、合作金庫棒球隊打交流賽，今年日職選秀千葉羅德海洋隊首輪指名西川史礁、廣島鯉魚隊首輪指名好手佐佐木泰也有跟著球隊來台，但不會出賽。

佐佐木泰受訪表示是首度來台灣，但有看國際賽，日本身為與台灣維持良好交流的國家，看到台灣能在世界12強賽棒球賽奪冠也替台灣開心。

對於即將展開的職棒生涯，佐佐木泰表示，職棒是從小到大的夢想，進到職棒後還是會努力提升技術水準。

西川史礁則透露，今年也在荷蘭哈連盃有對上台灣代表隊，覺得台灣棒球很強，對同在亞洲地區的球隊來說，台灣是值得敬佩的對手；對於即將展開的職棒生涯也很期待，但還是一樣，每天都要想辦法變得更強。（編輯：李亨山）1131224