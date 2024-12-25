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城市盃七賢延長賽勝獲季軍 柯敬賢看滿整場跟著緊張

2024/12/25 15:20（12/25 15:51 更新）
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台北城市盃青少棒高雄市七賢國中25日與日本豐田隊鏖戰至延長賽第8局，七賢最終以11比7奪下季軍，七賢校友、旅美好手柯敬賢看滿全場直呼緊張。圖為賽後柯敬賢（中，灰衣）與學弟們合照。中央社記者謝靜雯攝 113年12月25日
台北城市盃青少棒高雄市七賢國中25日與日本豐田隊鏖戰至延長賽第8局，七賢最終以11比7奪下季軍，七賢校友、旅美好手柯敬賢看滿全場直呼緊張。圖為賽後柯敬賢（中，灰衣）與學弟們合照。中央社記者謝靜雯攝 113年12月25日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）城市盃青少棒高雄市七賢國中今天與日本豐田隊鏖戰至延長賽第8局，以11比7奪下季軍，總教練張皓晨表示，有感受到球員渴望比賽；七賢校友、旅美好手柯敬賢看滿全場直呼緊張。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽高雄市七賢國中4強不敵台北市長安國中，季軍戰與日本豐田隊交手，七賢前6局打完5比1領先，7局下牛棚失守、失掉4分，比數被扳平。

兩隊鏖戰至突破僵局制延長賽第8局，七賢8局上靠著3安3保送，對手1次守備失誤，單局攻下6分，8局下豐田追回2分，七賢後援投手楊承恩穩住陣腳，沒有多掉分數，幫助球隊守住勝利。

七賢總教練張皓晨表示，此次比賽設定目標就是4強，今天比賽後段有讓比較多1年級球員上場，讓他們也有面對高張力比賽的機會。

張皓晨表示，此批七賢球員投球、打擊、守備戰力都算完整，但前兩年比較沒有這麼多出賽機會，這次盃賽感受到球員很渴望比賽的企圖，所以只要球員身體狀況許可，都會盡量讓他們有更多機會。

七賢今天合計動用7名投手，楊承恩後援投2局失掉4分（2分責失分），球隊延長賽搶勝，楊承恩為勝投。

七賢今天在天母棒球場出賽，七賢畢業校友、現效力美職洛杉磯道奇隊好手柯敬賢一早就到場幫學弟們加油，從4強看到季軍戰，也替學弟送上飲料。柯敬賢說，看季軍戰看到7局很緊張，更開玩笑說，自己都想上去打了、投球也可以。（編輯：張雅淨）1131225

七賢
柯敬賢城市盃勉勵七賢學弟 旅美首個完整球季盼健康
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