林威助也有看12強冠軍戰 感受到球員眼神、鬥志

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（中央社記者楊啟芳新北27日電）世界12強棒球賽台灣隊奪下世界第一榮耀，中職富邦悍將副領隊林威助也有透過電視收看，他今天表示，很多日本教練有跟他說恭喜，也提到台灣隊球員的眼神、鬥志都很不一樣。

富邦悍將副領隊兼農場主管林威助曾經效力日職阪神虎隊10年，在日本棒球界也有相當多人脈。這次12強台灣隊粉碎日本隊連霸夢，抱回冠軍獎盃，林威助表示，「有很多在日本認識的教練跟我恭喜。」

談到最後台日冠軍戰，林威助笑說：「看到傑憲打出那支全壘打，當下就覺得真的滿有機會的。」林威助也提到，台灣隊球員們的眼神、鬥志，感受得到大家都很渴望想要贏日本，並點出「我們的守備愈來愈好，家正配球也真的很不錯。」

不過，林威助並不意外12強台灣隊有好成績，他認為，現在台灣每一個球員的能力都很好，可以在短期比賽把自己的狀態發揮到最好，「現在不管洋投、土投、打擊的實力都愈來愈好，有這樣的好成績也不意外，接下來還有很多國際賽，希望成績愈來愈好。」

林威助也認為，這次不只是靠1、2個選手才造就出這座冠軍，包括幕後人員、情蒐人員等，「這些都是環環相扣，加上球員實力，才會有這樣的成績。」（編輯：陳政偉）1131227