悍將林哲瑄捐尾牙頭獎10萬元 邀球迷助弱勢

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中華職棒富邦悍將隊野手林哲瑄昨天在富邦集團尾牙抽中頭獎新台幣10萬元，今天全數捐給富邦慈善基金會，盼拋磚引玉，讓更多球迷一同關懷社會上需要幫助的弱勢族群。

富邦集團昨天舉辦高雄場尾牙，全場近4000名員工出席，悍將36歲野手林哲瑄幸運抽中頭獎10萬元獎金，今天就「把愛分享出去」，全數捐給富邦慈善基金會，協助經濟弱勢學生繳納註冊費、學雜費、營養午餐費、課後輔導等就學相關費用。

林哲瑄透過球團公關表示，幸運抽中尾牙大獎雖然覺得很開心，但社會上其實還有更多需要幫助的人，沒有想太多就決定把款項捐出，希望拋磚引玉，能夠有更多球迷一起關懷社會上需要幫助的弱勢族群。

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富邦悍將也關注ESG議題，每年非賽季期間安排球員出席校園活動、與集團合作關懷偏鄉或各項公益活動，悍將球團專屬APP更開放球迷捐贈點數做公益，鼓勵球迷朋友一起將點數化為愛心捐贈，近年球迷均熱烈響應。

球團新聞稿表示，2022、2023年間與數千名球迷合力捐出1032顆二手訓練用球、52雙二手棒球釘鞋等物資，2024年捐出超過千顆二手訓練球，已陸續捐贈給台東紅葉國小、新北二重國中、新北五股國中等學校，歡迎球迷與富邦悍將一起攜手做公益，共同幫助基層球隊發展。（編輯：唐聲揚）1140105