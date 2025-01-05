大坂直美奧克蘭菁英賽決賽傷退 征戰澳網蒙陰影

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（中央社奧克蘭5日綜合外電報導）日本女網好手大坂直美睽違3年首闖WTA賽事決賽，今天在奧克蘭菁英賽對決丹麥選手陶森，但大坂以6比4拿下首盤後隨即因腹部傷勢退賽，在澳網登場1週前遭逢打擊。

法新社報導，今年27歲的大坂在第3及第5局打出數記強力底線抽球破發對手，耗時35分鐘拿下首盤，期間她看起來並無異樣，後來卻突然退賽，令全場震驚。

大坂在場邊短暫受訪時並未說明被迫退賽的原因，但國際女子網球協會（WTA）發聲明表示，大坂退賽是「因為腹部受傷」。

大坂說道：「我想謝謝歡迎我來到這座美麗城市的所有人，我在這裡打球很開心，對於以這樣的方式收場，我真的很抱歉。」

這是陶森（Clara Tauson）2021年以來首座、生涯第3座WTA冠軍。

路透社報導，陶森表示：「我得說，我真的對這場決賽感到遺憾。直美打出一些很棒的球。我對今天發生的事覺得難過。」

大坂直美坐擁4座大滿貫冠軍，原本有望在奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）終結2021年澳網以來的冠軍荒。

大坂上次在決賽露面已是2022年邁阿密網球公開賽（Miami Open），之後她暫別網壇15個月並在這段時間生下第一胎。12個月前復出後，目前她世界排名已上升至57名。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1140105