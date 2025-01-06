英雄聯盟LCP聯賽1/17開戰 台灣戰隊CFO打頭陣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北6日電）電競「英雄聯盟」全新的太平洋職業聯賽（LCP）即將於17日點燃戰火，由台灣戰隊中信飛牡蠣對上越南戰隊MGN Vikings Esports，力拚前進世界大賽的門票。

太平洋職業聯賽（PCS）在2025年賽季將轉型，與日本聯賽（LJL）、越南聯賽（VCS）等賽區整併，以全新的LCP聯賽形式登場，而最終名單8支戰隊中，僅有中信飛牡蠣（CFO）、Talon（TLN）是原PCS戰隊。

LCP聯賽今天公布本季賽制，首先分為例行賽、季後賽兩個階段，其中例行賽再分為小組賽、小組排位賽，剩餘的6支隊伍則在季後賽採取雙敗淘汰制，進行一系列BO3、BO5的比賽，期盼挑戰首屆LCP冠軍外，還要爭奪世界大賽的資格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，LCP賽季開幕戰將於1月17日點燃戰火，並持續到2月23日，台灣戰隊中信飛牡蠣將打頭陣對上越南戰隊MGN Vikings Esports，以台灣選手為主體的戰隊TLN則在18日面對The Chiefs Esports Club，這項賽事將決定誰能參加今年首場國際賽「初陣對抗賽」。

針對升降級賽的機制，LCP聯賽解釋，排名最低的客座戰隊必須參加自由競爭（FFA）客座名額的競爭，在LCP升降級賽獲勝的戰隊將獲得2026年LCP聯賽的客座名額，落敗的戰隊則將返回所屬地區的聯賽或等待下一次外卡賽的資格爭奪機會。（編輯：張雅淨）1140106