盧彥勳續掌台灣隊兵符 領軍台維斯盃迎戰美國

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（中央社記者陳容琛台北7日電）台灣男子網球隊即將於1月31日至2月1日在台維斯盃世界組總決賽資格賽面對強敵美國，這次同樣由台灣名將盧彥勳領軍，期盼發揮地主優勢。

被譽為「網球界世界盃」的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，台灣隊在去年取得世界組總決賽資格賽的門票後，預計1月31日至2月1日的春節期間挑戰強敵美國，陣容也堪稱一時之選，包含「台灣一哥」曾俊欣、許育修及吳東霖，還有雙打好手何承叡、黃琮豪。

這次台灣隊同樣由盧彥勳執掌兵符，期盼帶領台灣隊再創佳績，他接受媒體採訪時提到，美國隊的實力非常堅強，因此希望台灣球迷在農曆新年期間共襄盛舉，以實際行動力挺台灣隊，共同打造地主優勢。

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至於對手美國隊則由雙打傳奇布萊恩（Bob Bryan）擔任總教練，陣中坐擁2名單打排名前50的好手米歇爾森（Alex Michelsen）、希隆（Marcos Giron），而且另有2024巴黎奧運男雙銀牌組合芮姆（Rajeev Ram）、克拉查克（Austin Krajicek），實力不容小覷。

面對來勢洶洶美國隊，「台灣一哥」曾俊欣表示，很開心又能在台灣主場出賽，迎戰美國一定會全力以赴，把最佳狀態表現出來，「希望替台灣再創歷史。」吳東霖則透露，再次入選台灣隊不只是榮耀，是一種使命，更霸氣表示絕不畏懼美國隊，「相信透過扎實的冬訓和全隊的團結，我們有能力創造奇蹟。」（編輯：李亨山）1140107