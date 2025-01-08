黃映瑄獲跆拳道世錦賽國手資格 盼回歸挑戰者心態

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）世界跆拳道錦標賽國手選拔賽今天落幕，國立體育大學的黃映瑄以6戰全勝取得女子46公斤級資格，曾在2022年世錦賽摘銅的她說，期盼這次參賽能回歸挑戰者心態，一場一場去拚。

黃映瑄過去在2022年世錦賽初體驗，展現初生之犢不畏虎精神，一舉拿下銅牌，成都世大運首秀更斬獲銀牌，但她後來在去年5月亞錦賽後陷入瓶頸，直到同年10月荷蘭公開賽摘金才走出低潮。

2025年世界跆拳道錦標賽10月將在中國無錫舉行，黃映瑄今天參加女子46公斤級國手選拔賽，8強擊敗世界青年跆拳道錦標賽的王婕菱，決賽再扳倒全中運金牌的范羽喬，取得世錦賽國手資格。

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黃映瑄透過經紀公司表示，備戰國手選拔賽期間，覺得很有壓力、也沒自信，感謝身邊的人支持和鼓勵，這場比賽就是抱持著拚了、想贏的心態，很開心最終可以達成目標。

今年將是黃映瑄第三度參加世錦賽，她坦言，可能因為首次參賽就奪牌，第2次參加時覺得有壓力，導致影響發揮，期許自己今年能回歸當初挑戰者的心態，「像現在這樣，一場一場去拚。」（編輯：陳清芳）1140108